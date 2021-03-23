Стало известно, кто еще сыграет в "Ведьмак 2", в частности Дикстра и Риенса
Стали известны имени актеров и актрис, которые сыграют в 2 сезоне сериала "Ведьмак". Некоторые имена уже были известны ранее благодаря фансайтам. Но их впервые подтвердили официально.
Источник:The Hollywood Reporter
Вот новые актеры и официальные имена их персонажей. Однако описания героев взяты из книг и игр, поэтому в сериале они могут измениться.
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Новые актеры в сериале "Ведьмак 2"
- Аджой Андох в роли Неннеке. В книгах она жрица Мелителе и глава Храма Мелителе.
- Лиз Карр в роли Фенн. Фенн была партнером юридической фирмы и детективного агентства в Дориане.
- Саймон Кэллоу в роли Кодрингера и партнера Фенн.
- Грэм МакТавиш в роли Дейкстры. Он был мастером шпионажа и главой спецотряда королевства Редании.
- Крис Фултон в роли Риенса. Маг, которому было поручено найти Цириллу после того, как она исчезла во время резни в Цинтре.
- Кэсси Клэр в роли Филиппы Ейльхарт. Она советник Короля Редании Визимира II и лидер Ложи Волшебниц. Ранее об участии актрисы в проекте сообщали фанатские сайты, но это первый раз, когда ее кастинг был подтвержден Netflix.
- Кевин Дойл в роли Балиана. Ранее об этом кастинге сообщалось только на фан-сайтах, его впервые официально подтвердили. Дойл сыграет роль нового персонажа.
Что известно о сюжете 2 сезона "Ведьмак"
Все детали сюжета пока неизвестны. После сообщений о смерти Йеннифер в битве при Соддени, Геральт из Ривии привезет Цириллу в самое безопасное место, которое он знает – дом его детства Каэр Морхен. Короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к власти, поэтому на Цириллу начинается охота.
Но Геральт должен защитить девушку от чего значительно опаснее – таинственной силы, которой она обладает. Герой раскрывать все больше тайн. А помогут ему в этом наставник Весемир и жрица Неннеке.
Известный ранее актерский состав "Ведьмак 2":
- Генри Кавилл;
- Аня Челотра;
- Фрейя Аллен;
- Ким Бодниа;
- Джои Бетти;
- Кристофер Хивью;
- Пол Буллион;
- Ясен Атор;
- Агнес Борн;
- Аиша Фабьен Росс.
Точная дата премьеры пока не известна. Но второй сезон планируют выпустить до конца 2021 года.
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