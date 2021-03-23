Стали известны имени актеров и актрис, которые сыграют в 2 сезоне сериала "Ведьмак". Некоторые имена уже были известны ранее благодаря фансайтам. Но их впервые подтвердили официально.

Вот новые актеры и официальные имена их персонажей. Однако описания героев взяты из книг и игр, поэтому в сериале они могут измениться.

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Новые актеры в сериале "Ведьмак 2"

Аджой Андох в роли Неннеке . В книгах она жрица Мелителе и глава Храма Мелителе.

Лиз Карр в роли Фенн . Фенн была партнером юридической фирмы и детективного агентства в Дориане.

Саймон Кэллоу в роли Кодрингера и партнера Фенн.

Грэм МакТавиш в роли Дейкстры . Он был мастером шпионажа и главой спецотряда королевства Редании.

Крис Фултон в роли Риенса . Маг, которому было поручено найти Цириллу после того, как она исчезла во время резни в Цинтре.

Кэсси Клэр в роли Филиппы Ейльхарт . Она советник Короля Редании Визимира II и лидер Ложи Волшебниц. Ранее об участии актрисы в проекте сообщали фанатские сайты, но это первый раз, когда ее кастинг был подтвержден Netflix.

Кевин Дойл в роли Балиана . Ранее об этом кастинге сообщалось только на фан-сайтах, его впервые официально подтвердили. Дойл сыграет роль нового персонажа.

Что известно о сюжете 2 сезона "Ведьмак"

Все детали сюжета пока неизвестны. После сообщений о смерти Йеннифер в битве при Соддени, Геральт из Ривии привезет Цириллу в самое безопасное место, которое он знает – дом его детства Каэр Морхен. Короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к власти, поэтому на Цириллу начинается охота.

Но Геральт должен защитить девушку от чего значительно опаснее – таинственной силы, которой она обладает. Герой раскрывать все больше тайн. А помогут ему в этом наставник Весемир и жрица Неннеке.

Известный ранее актерский состав "Ведьмак 2":

Генри Кавилл;

Аня Челотра;

Фрейя Аллен;

Ким Бодниа;

Джои Бетти;

Кристофер Хивью;

Пол Буллион;

Ясен Атор;

Агнес Борн;

Аиша Фабьен Росс.