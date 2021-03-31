В сеть слили фото со съемок 2 сезона "Ведьмака", которые рассекретили интересную деталь
В Великобритании продолжаются съемки 2 сезона "Ведьмака". Сейчас в сети появились новые фото, сделанные папарацци. На них можно поачиты актеров, напоминающие призрачных всадников с Дикой охоты.
Источник:Redanian Intelligence
Снимки сделали на пляже в Северном Девоне, что в Великобритании. По словам инсайдеров, это действительно призрачные всадники с Дикой охоты, которые появятся в "Ведьмаке 2". Сейчас деталей их появления в сюжет не рассекречивают, однако с первых кадров ясно, что вид они будут иметь жуткий. В то же время тех киноманов, которые играли The Witcher 3: Wild Hunt, не удивят страшные доспехи этих воинов.
Интересно Стало известно, кто еще сыграет в "Ведьмак 2", в частности Дикстра и Риенса
Сообщается, что съемочная группа насчитывала до 250 человек, которые не попали на кадры папарацци. Все хранили карантинные правила, ведь случаи инфицирования уже случались на съемках "Ведьмака 2".
"Ведьмак 2": коротко о сериале
Сейчас авторы сериала "Ведьмак 2" постепенно рассекречивают детали сюжета. Подогревают интерес киноманов заявления инсайдеров западных СМИ, которые охотно делятся последними новостями о съемках.
Известно, что после кровопролитной битвы при Соддени Геральт думал, что Йеннифер умерла. Ведьмак забрал Цириллу в дом своего детства, поэтому перед зрителями откроется его история. В то же время большой акцент авторы сериала сделают на Цирилли: девушка обладает мощной силой, тайны происхождения которой придется узнать главным героям. А помогут Геральту в этом наставник Весемир и жрица Неннеке, которые когда-то заменили ему родителей.
Ожидается и на жестокие битвы в 2 сезоне "Ведьмака", ведь короли, эльфы и люди стремятся к господству на континенте.
Актеры "Ведьмака 2":
- Генри Кавилл – Ведьмак, Геральт из Ривии
- Аня Челотра – ведьма Йеннифер
- Фрейя Аллен – княжна Цирилла
- Ким Бодниа – наставник колдунов Весемир
- Джои Бет – друг Ведьмака Любисток
- Кристофер Хивью – Нивеллен
- Пол Буллион – друг Ведьмака Ламберт
- Ясен Атор – Койон
- Агнес Борн – Верена
- Аиша Фабьен Росс – Лидия ван Бредевоорт
- Аджой Андох – жрица Неннеке, глава Храма Мелителе
- Лиз Карр – Фенн
- Саймон Кэллоу – Кодрингер, партнер Фенн
- Грэм МакТавиш – Дейкстры
- Крис Фултон – маг Риенс
- Кэсси Клэр – советник короля Редании Филиппа Ейльхарт, лидер Ложи волшебниц
- Кевин Дойл – Балиан
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