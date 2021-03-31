В Великобритании продолжаются съемки 2 сезона "Ведьмака". Сейчас в сети появились новые фото, сделанные папарацци. На них можно поачиты актеров, напоминающие призрачных всадников с Дикой охоты.

Снимки сделали на пляже в Северном Девоне, что в Великобритании. По словам инсайдеров, это действительно призрачные всадники с Дикой охоты, которые появятся в "Ведьмаке 2". Сейчас деталей их появления в сюжет не рассекречивают, однако с первых кадров ясно, что вид они будут иметь жуткий. В то же время тех киноманов, которые играли The Witcher 3: Wild Hunt, не удивят страшные доспехи этих воинов.

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Сообщается, что съемочная группа насчитывала до 250 человек, которые не попали на кадры папарацци. Все хранили карантинные правила, ведь случаи инфицирования уже случались на съемках "Ведьмака 2".

- Больше фотографий S2 съемок Дикой охоты в Северном Девоне pic.twitter.com/M1xpLj3UkO - r / NetflixWitcher (@netflixwitcher) 27 марта 2021 г.

"Ведьмак 2": коротко о сериале

Сейчас авторы сериала "Ведьмак 2" постепенно рассекречивают детали сюжета. Подогревают интерес киноманов заявления инсайдеров западных СМИ, которые охотно делятся последними новостями о съемках.

Известно, что после кровопролитной битвы при Соддени Геральт думал, что Йеннифер умерла. Ведьмак забрал Цириллу в дом своего детства, поэтому перед зрителями откроется его история. В то же время большой акцент авторы сериала сделают на Цирилли: девушка обладает мощной силой, тайны происхождения которой придется узнать главным героям. А помогут Геральту в этом наставник Весемир и жрица Неннеке, которые когда-то заменили ему родителей.

Ожидается и на жестокие битвы в 2 сезоне "Ведьмака", ведь короли, эльфы и люди стремятся к господству на континенте.

Актеры "Ведьмака 2":