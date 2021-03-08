Нові епізоди серіалу "Відьмак" викликають неабиякий інтерес у кіноманів, адже автори стрічки поки тримають у секреті всі деталі стрічки. Та журналістам вдалось довідатись, що у 2 сезоні варто очікувати на появу жриці Неннеке із книги "Останнє бажання" Анджея Сапковського.

Любителі цього фентезійного серіалу очікували, що ще у 1 сезоні "Відьмака" з'явиться верховна жриця, яка відіграла важливу роль у сюжеті книг Сапковського. Тепер же, за даними ЗМІ, автори кіноадаптації долучили цю героїню до нових серій. Та хто виконає роль Неннеке, поки невідомо.

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Також повідомляється, що Відьмак відвідає храм Мелітеле, де й відбудеться його зустріч зі жрицями. Жінка свого часу замінила йому маму, а тому цей фрагмент стрічки може стати одним із найзворушливіших.

Окрім Неннеке, у нових серіях проєкту Netflix можна буде побачити її помічниць Іолу та Джарр. На цьому роль верховної жриці не завершиться: саме вона допомагатиме Йенніфер та Циріллі більше дізнатись про сили дівчинки. Неннеке буде навчати княжну магії та стане на її захист у потрібний момент.



Неннеке з'явиться у 2 сезоні "Відьмака" / Фото CBR

"Відьмак" 2 сезон: коротко про серіал

Зйомки нових серій "Відьмака" розпочались у лютому 2020 року. Через пандемію коронавірусу проєкт заморозили на пів року. Тільки у серпні створення 2 сезону "Відьмака" відновили та з перебоями у графіках тривають і досі.

За сюжетом, Геральт із Рівії нарешті знаходить Циріллу. Переконаний, що Йенніфер померла у битві при Соддені, головний герой відвозить дівчинку у найбезпечніше місце – табір відьмаків. Коли королі, люди, ельфи і демони борються за владу, Геральт повинен вберегти Циріллу від всіх небезпек, зокрема, від могутньої сили, яка є в княжної. Разом зі своїм наставником Весемиром він буде розкривати таємниці дару дівчинки.

Цього разу автори "Відьмака" відмовляться від часових переплетів, відтак сюжет буде лінійним і не таким заплутаним. До своїх ролей повернуться актори:

Генрі Кавілл

Аня Челотра

Фрейя Аллен

Кім Бодніа

Джої Беті

Крістофер Хівью

Пол Булліон

Ясен Атор

Агнес Борн

Аїша Фаб'єн Росс

Прем'єра 2 сезону "Відьмака" повинна відбутись до кінця 2021 року. Однак через перебої у графіках зйомок презентація нових серій може перенестись.