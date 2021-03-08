Новые эпизоды сериала "Ведьмак" вызывают большой интерес у киноманов, ведь авторы ленты пока держат в секрете все детали картины. Но журналистам удалось узнать, что во 2 сезоне стоит ожидать появления жрицы Неннеке из книги "Последнее желание" Анджея Сапковского.

Любители этого фэнтезийного сериала ожидали, что еще в 1 сезоне "Ведьмака" появится верховная жрица, которая сыграла важную роль в сюжете книг Сапковского. Теперь же, по данным СМИ, авторы киноадаптации привлекли эту героиню в новых серий. Кто же исполнит роль Неннеке, пока неизвестно.

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Также сообщается, что Ведьмак посетит храм Мелителе, где и состоится его встреча с жрицей. Женщина в свое время заменила ему мать, поэтому данный фрагмент ленты может стать одним из самых трогательных.

Кроме Неннеке, в новых сериях проекту Netflix можно будет увидеть ее помощниц Иолу и Джарр. На этом роль верховной жрицы не закончится: именно она будет помогать Йеннифер и Цирилли больше узнать о силах девочки. Неннеке будет учить княжну магии и встанет на ее защиту в нужный момент.



Неннеке появится в 2 сезоне "Ведьмака" / Фото CBR

"Ведьмак" 2 сезон: коротко о сериале

Съемки новых серий "Ведьмака" начались в феврале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса проект заморозили на полгода. Только в августе создания 2 сезона "Ведьмака" возобновили и с перебоями в графиках продолжаются до сих пор.

По сюжету, Геральт из Ривии наконец находит Цириллу. Убежден, что Йеннифер умерла в битве при Соддени, главный герой отвозит девочку в самое безопасное место – лагерь колдунов. Когда короли, люди, эльфы и демоны борются за власть, Геральт должен уберечь Цириллу от всех опасностей, в частности, от мощной силы, которая есть в княжеской. Вместе со своим наставником Весемиром он будет раскрывать тайны дару девочки.

На этот раз авторы "Ведьмака" откажутся от временных переплет, поэтому сюжет будет линейным и не таким запутанным. К своим ролям вернутся актеры:

Генри Кавилл

Аня Челотра

Фрейя Аллен

Ким Бодниа

Джои Пейдж

Кристофер Хивью

Пол Буллион

Ясень Атор

Агнес Борн

Аиша Фабьен Росс