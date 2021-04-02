В Великобритании завершились съемки долгожданного 2 сезона "Ведьмака". Поэтому все сторонники в ожидании, когда компания Netflix объявит дату премьеры.

О завершении съемок "Ведьмака 2" первой объявила личная стилист Генри Кавилла – Жаклин Ратор. В инстаграме женщина заявила, что актер, исполняющий роль Геральта из Ривии, закончил свою работу в проекте. Впоследствии она уточнила, что последний съемочный день 2 сезона "Ведьмака" будет на день позже, то есть 1 апреля 2021 года. Сейчас представители проекту не комментируют эту информацию.

Для настоящих фанатов В сеть слили фото со съемок 2 сезона "Ведьмака", которые рассекретили интересную деталь

Вот и финал второго сезона # TheWitcher !



(через личного дизайнера волос Генри Кавилла Жаклин Ратор) pic.twitter.com/CthsLYq5Wi - Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) 31 марта 2021 г.

В то же время инсайдеры портала Redanian Intelligence отмечают, что после завершения работы над 2 сезоном "Ведьмака" кинопроизводители возьмутся за экранизацию спин-оффа The Witcher: Blood Origin.

"Ведьмак" 2 сезон: коротко о сериале

Официального анонса с описанием сюжета "Ведьмака 2" пока не представляют. Поэтому прессе ничего не остается, как справляться первые детали от инсайдеров.

По предварительным данным, в новых сериях Геральт вместе с Цириллою отправятся в лагерь колдунов, где рос главный герой. Об этом свидетельствует и актерский состав, где заявленные звезды, которые исполнят роли братьев Ведьмака, его наставника Весемира и жрицы Неннеке , которая была как мать для главного героя. Перед Геральтом будет непростая задача – узнать происхождение мощного дару Цириллы. А вот сама Цири будет учиться в жрицы, как контролировать свои силы.

В то же время авторы "Ведьмака 2" раскроют тайны прошлого Геральта.

Актеры "Ведьмака 2":