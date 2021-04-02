Съемки 2 сезона "Ведьмака" завершились, – СМИ
В Великобритании завершились съемки долгожданного 2 сезона "Ведьмака". Поэтому все сторонники в ожидании, когда компания Netflix объявит дату премьеры.
Источник:Redanian Intelligence
О завершении съемок "Ведьмака 2" первой объявила личная стилист Генри Кавилла – Жаклин Ратор. В инстаграме женщина заявила, что актер, исполняющий роль Геральта из Ривии, закончил свою работу в проекте. Впоследствии она уточнила, что последний съемочный день 2 сезона "Ведьмака" будет на день позже, то есть 1 апреля 2021 года. Сейчас представители проекту не комментируют эту информацию.
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В то же время инсайдеры портала Redanian Intelligence отмечают, что после завершения работы над 2 сезоном "Ведьмака" кинопроизводители возьмутся за экранизацию спин-оффа The Witcher: Blood Origin.
"Ведьмак" 2 сезон: коротко о сериале
Официального анонса с описанием сюжета "Ведьмака 2" пока не представляют. Поэтому прессе ничего не остается, как справляться первые детали от инсайдеров.
По предварительным данным, в новых сериях Геральт вместе с Цириллою отправятся в лагерь колдунов, где рос главный герой. Об этом свидетельствует и актерский состав, где заявленные звезды, которые исполнят роли братьев Ведьмака, его наставника Весемира и жрицы Неннеке, которая была как мать для главного героя. Перед Геральтом будет непростая задача – узнать происхождение мощного дару Цириллы. А вот сама Цири будет учиться в жрицы, как контролировать свои силы.
В то же время авторы "Ведьмака 2" раскроют тайны прошлого Геральта.
Актеры "Ведьмака 2":
- Генри Кавилл – Ведьмак, Геральт из Ривии
- Аня Челотра – ведьма Йеннифер
- Фрейя Аллен – княжна Цирилла
- Ким Бодниа – наставник колдунов Весемир
- Джои Бет – друг Ведьмака Любисток
- Кристофер Хивью – Нивеллен
- Пол Буллион – друг Ведьмака Ламберт
- Ясен Атор – Койон
- Агнес Борн – Верена
- Аиша Фабьен Росс – Лидия ван Бредевоорт
- Аджой Андох – жрица Неннеке, глава Храма Мелителе
- Лиз Карр – Фенн
- Саймон Кэллоу – Кодрингер, партнер Фенн
- Грэм МакТавиш – Дейкстры
- Крис Фултон – маг Риенс
- Кэсси Клэр – советник короля Редании Филиппа Ейльхарт, лидер Ложи волшебниц
- Кевин Дойл – Балиан
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