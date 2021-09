На ютуб-странице HBO Max видео появилось сегодня. Что показали в 5-ти секундном тизере продолжения культового сериала "Секса в большом городе" (And Just Like That) – читайте дальше.

Что показали на видеокадрах

В ролике появились главные героини, вокруг которых происходят все события, – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они бок о бок стоят на мероприятии. Когда трио кого-то узнало, Паркер поворачивается, чтобы помахать рукой и поздороваться. Затем показывают сцену на кухне с Паркер и Крисом Нотом, где они танцуют и целуются.

"Секс в большом городе" 2021: смотрите официальные видеокадры

Каждый из них добавит свою уникальную искру этим новым персонажам и большое сердце историям, которые мы собираемся рассказать,

– комментирует продюсер Майкл Патрик Кинг.

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"