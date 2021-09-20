На ютуб-странице HBO Max видео появилось сегодня. Что показали в 5-ти секундном тизере продолжения культового сериала "Секса в большом городе" (And Just Like That) – читайте дальше.

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Что показали на видеокадрах

В ролике появились главные героини, вокруг которых происходят все события, – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они бок о бок стоят на мероприятии. Когда трио кого-то узнало, Паркер поворачивается, чтобы помахать рукой и поздороваться. Затем показывают сцену на кухне с Паркер и Крисом Нотом, где они танцуют и целуются.

"Секс в большом городе" 2021: смотрите официальные видеокадры

Каждый из них добавит свою уникальную искру этим новым персонажам и большое сердце историям, которые мы собираемся рассказать,
– комментирует продюсер Майкл Патрик Кинг.

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"

  • В начале июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения культового сериала 2000-х "Секс в большом городе". На официальной инстаграм-странице перезапуска появился первый официальный кадр из съемки;
  • Позже появились еще новые фото с 50-летней жительницей Манхэттена – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис – в стильных образах;
  • Сценарий продолжения "Секса в большом городе", который "слили" в сеть, ставит жирную точку в отношениях Кэрри Брэдшоу и мистера Бига;
  • Мистер Биг появился на съемках перезапуска "Секса в большом городе";
  • Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали совместные романтические фото.