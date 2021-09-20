На ютуб-сторінці HBO Max відео з’явилося сьогодні. Що показали в 5-ти секундному тизері продовження культового серіалу "Сексу і міста" (And Just Like That) – читайте далі.
До теми Як у старі часи, – Містер Біг показав несподіване фото в ліжку із Сарою Джессікою Паркер
Що показали на відеокадрах
У ролику з’явилися головні героїні, навколо яких відбуваються усі події, – Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс. Вони пліч-о-пліч стоять на заході. Коли тріо когось впізнало, Паркер повертається, щоб помахати рукою і привітатися. Потім показують сцену на кухні з Паркер та Крісом Нотом, де вони танцюють і цілуються.
"Секс і місто" 2021 рік: дивіться офіційні відеокадри
Кожен з них додасть свою унікальну іскру цим новим персонажам і велике серце історіям, які ми збираємося розповісти,
– коментує продюсер Майкл Патрік Кінг.
Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"
- На початку липня у Нью-Йорку стартували зйомки продовження культового серіалу 2000-х "Секс і місто". На офіційній інстаграм-сторінці перезапуску з’явився перший офіційний кадр із фільмування;
- Пізніше з’явилися ще нові фото із 50-річними мешканками Мангеттена – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс – у стильних образах;
- Сценарій продовження "Сексу і міста", який "злили" в мережу, ставить жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга;
- Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста";
- Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото.