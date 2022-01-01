Засвічуйте ялинку, накривайтеся пледом, кличте рідних і переглядайте новорічні фільми, які піднімуть вам настрій. Комедії, мелодрами, у яких розповідається про любов, різдвяні канікули й справжні випробування, вам точно допоможуть створити атмосферу дива.
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Реальне кохання / Love Actually
Рік: 2003
Жанр: драма, мелодрама
У фільмі ви побачите 10 атмосферних історій, події у яких розвиваються за 10 днів до Різдва. Стрічка про прекрасне та вічне кохання і про те, як воно керує всім світом! Це одна з найкращих картин, яка варта вашої уваги у святковий час!
"Реальне кохання": дивіться трейлер
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Чотири Різдва / Four Christmases
Рік: 2008
Жанр: мелодрама, комедія
Закохані Бред і Кейт хочуть зустріти Різдво разом зі своїми батьками. Але історія ускладнюється тим, що в той же день їм потрібно встигнути у ще 4 місця. Це святкова комедія, яка точно підніме вам настрій!
"Чотири Різдва": дивіться трейлер
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Щасливого Різдва / Last Christmas
Рік: 2019
Жанр: комедія, фентезі, мелодрама
Надзвичайна історія кохання між цинічною Кейт та привабливим незнайомцем. Дівчина працює в магазині ельфом та одного разу зустрічає чоловіка, якому влаштовує справжні випробування. Лондон, новорічні декорації, – магічна комедія неабияк запам’ятається вам!
"Щасливого Різдва": дивіться трейлер