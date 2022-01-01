Зажигайте елку, накрывайтесь пледом, зовите родных и смотрите новогодние фильмы, которые поднимут вам настроение. Комедии, мелодрамы, в которых рассказывается о любви, рождественских каникулах и настоящих испытаниях, вам точно помогут создать атмосферу чуда.
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Реальная любовь / Love Actually
Год: 2003
Жанр: драма, мелодрама
В фильме вы увидите 10 атмосферных историй, события в которых развиваются за 10 дней до Рождества. Лента о прекрасной и вечной любви и о том, как она управляет всем миром! Это одна из лучших картин, которая стоит вашего внимания в праздничное время!
"Реальная любовь": смотрите трейлер
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Четыре Рождества / Four Christmases
Год: 2008
Жанр: мелодрама, комедия
Влюбленные Брэд и Кейт хотят встретить Рождество вместе со своими родителями. Но история осложняется тем, что в тот же день им нужно успеть в еще 4 места. Это праздничная комедия, которая точно поднимет вам настроение!
"Четыре Рождества": смотрите трейлер
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Счастливого Рождества / Last Christmas
Год: 2019
Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама
Необычайная история любви между циничной Кейт и привлекательным незнакомцем. Девушка работает в магазине эльфом и однажды встречает мужчину, который устраивает настоящие испытания. Лондон, новогодние декорации, – магическая комедия очень запомнится вам!
"Счастливого Рождества": смотрите трейлер