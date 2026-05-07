После премьеры первого сезона сериал "Гарри Поттер" официально продлили на второй сезон. Съемки планируют начать уже осенью 2026 года.

Об этом сообщило издание BBC. В материале рассказываем, о чем будет второй сезон сериала.

Что интересно знать о работе над 2-ым сезоном "Гарри Поттера"?

Второй сезон сосредоточится на событиях второй книги серии – "Гарри Поттер и тайная комната" писательницы Джоан Роулинг. К съемочной команде присоединится Джон Браун, который также работал над сценарием первого сезона и сериалом "Наследники".

Ранее HBO заявляла, что планирует экранизировать все книги Джоан Роулинг в течение 10 лет, где каждый сезон будет соответствовать отдельной книге. Об этом писало издание Forbes.

