Дэниел Рэдклифф, воплотивший на экране Гарри Поттера, до сих пор получает средства за роль, сделавшую его популярным. 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail расскажет, какую сумму в целом заработали актеры за фильмы и сколько составляют их состояние сейчас.

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Дэниел Рэдклифф – более 115 миллионов долларов (96,3 миллиона фунтов)

Актер, сыгравший роль мальчика, выжившего, получил 1 миллион фунтов стерлингов за первый фильм. В то время ему было лишь 12 лет. Впоследствии его состояние составляло более 96 миллионов фунтов стерлингов. И хотя Дэниел Рэдклифф сыграл во многих других лентах, ничего из этих фильмов не стало таким кассовым и известным, как "Гарри Поттер".



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Эмма Уотсон – более 81 миллионов долларов (67 миллионов фунтов)

Эмма Уотсон за роль умной волшебницы и подруги Гарри Поттера Гермионы Грейнджер заработала около 49 миллионов фунтов стерлингов, из которых половину суммы составил гонорар за последние два фильма. Актрисе удалось также получить 17 миллионов за фильм "Красавица и чудовище" и еще 3 миллиона за "Маленькие женщины". Эмма Уотсон была лицом духов Burberry, Lancome и Prada и рекламировала самые популярные модные и косметические бренды.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Руперт Гринт – 48,6 миллиона долларов (40 миллионов фунтов)

За роль лучшего друга Гарри Поттера актер заработал 21 миллион фунтов стерлингов и удвоил свое состояние. Также он снялся в нескольких сериалах и вкладывался в недвижимость.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Том Фелтон – 19 миллионов долларов (16 миллионов фунтов)

В 12 лет Том Фелтон получил роль напыщенного хулигана Драко Мелфоя. За время съемок он заработал 14 миллионов фунтов. Впоследствии актер признался, что тратил эти средства довольно легкомысленно – на быстрые авто и роскошные подарки для семьи. Поэтому он продолжил активную кинокарьеру, а еще выпустил автобиографию.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Роберт Паттинсон – более 97 миллионов долларов (80 миллионов фунтов)

Актер признался, что деньги с Гарри Поттера позволили ему жить длительное время без работы. Несмотря на то, что Седрика Дигори убили в четвертой части, он все равно заработал немалые средства. Впоследствии Паттинсон вернулся к актерству.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма