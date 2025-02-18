Деніел Редкліфф, який втілив на екрані Гаррі Поттера, досі отримує кошти за роль, що зробила його популярною. 24 Канал з посиланням на The Daily Mail розповість, яку суму загалом заробили актори за фільми та скільки складають їхні статки зараз.

Дивіться також Культова франшиза про хлопчика, що вижив: короткий опис усіх фільмів про Гаррі Поттера

Деніел Редкліфф – понад 115 мільйонів доларів (96,3 мільйона фунтів)

Актор, який зіграв роль хлопчика, що вижив, отримав 1 мільйон фунтів стерлінгів за перший фільм. На той час йому було лиш 12 років. Згодом його статок становив понад 96 мільйонів фунтів стерлінгів. І хоч Деніел Редкліфф зіграв у багатьох інших стрічках, нічого з цих фільмів не стало таким касовим і відомим, як "Гаррі Поттер".



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Емма Вотсон – понад 81 мільйонів доларів (67 мільйонів фунтів)

Емма Вотсон за роль найрозумнішої чарівниці та подруги Гаррі Поттера Герміони Ґрейнджер заробила близько 49 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких половину суми становив гонорар за останні два фільми. Акторці вдалося також отримати 17 мільйонів за фільм "Красуня і чудовисько" та ще 3 мільйони за "Маленькі жінки". Емма Вотсон була обличчям парфумів Burberry, Lancome і Prada та рекламувала найпопулярніші модні й косметичні бренди.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Руперт Ґрінт – 48,6 мільйона доларів (40 мільйонів фунтів)

За роль найкращого друга Гаррі Поттера актор заробив 21 мільйон фунтів стерлінгів та подвоїв свій статок. Також він знявся у кількох серіалах та вкладався у нерухомість.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Том Фелтон – 19 мільйонів доларів (16 мільйонів фунтів)

У 12 років Том Фелтон отримав роль пихатого хулігана Драко Мелфоя. За час знімань він заробив 14 мільйонів фунтів. Згодом актор зізнався, що витрачав ці кошти доволі легковажно – на швидкі авто та розкішні подарунки для сім'ї. Тому він продовжив активну кінокар'єру, а ще випустив автобіографію.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Роберт Паттінсон – понад 97 мільйонів доларів (80 мільйонів фунтів)

Актор зізнався, що гроші з Гаррі Поттера дозволили йому жити тривалий час без роботи. Попри те, що Седрика Діґорі вбили у четвертій частині, він однаково заробив чималі кошти. Згодом Паттінсон повернувся до акторства.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму