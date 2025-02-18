Сколько заработали звезды "Гарри Поттера" за главные роли: названы ошеломляющие суммы

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло почти 25 лет. За это время франшиза успела полюбиться фанам по всему миру. Заработки актеров должны были соответствовать их популярности, поэтому неудивительно, что сейчас они имеют многомиллионное состояние.

Дэниел Рэдклифф, воплотивший на экране Гарри Поттера, до сих пор получает средства за роль, сделавшую его популярным. 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail расскажет, какую сумму в целом заработали актеры за фильмы и сколько составляют их состояние сейчас.

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Дэниел Рэдклифф – более 115 миллионов долларов (96,3 миллиона фунтов)

Актер, сыгравший роль мальчика, выжившего, получил 1 миллион фунтов стерлингов за первый фильм. В то время ему было лишь 12 лет. Впоследствии его состояние составляло более 96 миллионов фунтов стерлингов. И хотя Дэниел Рэдклифф сыграл во многих других лентах, ничего из этих фильмов не стало таким кассовым и известным, как "Гарри Поттер".



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Эмма Уотсон – более 81 миллионов долларов (67 миллионов фунтов)

Эмма Уотсон за роль умной волшебницы и подруги Гарри Поттера Гермионы Грейнджер заработала около 49 миллионов фунтов стерлингов, из которых половину суммы составил гонорар за последние два фильма. Актрисе удалось также получить 17 миллионов за фильм "Красавица и чудовище" и еще 3 миллиона за "Маленькие женщины". Эмма Уотсон была лицом духов Burberry, Lancome и Prada и рекламировала самые популярные модные и косметические бренды.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Руперт Гринт – 48,6 миллиона долларов (40 миллионов фунтов)

За роль лучшего друга Гарри Поттера актер заработал 21 миллион фунтов стерлингов и удвоил свое состояние. Также он снялся в нескольких сериалах и вкладывался в недвижимость.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Том Фелтон – 19 миллионов долларов (16 миллионов фунтов)

В 12 лет Том Фелтон получил роль напыщенного хулигана Драко Мелфоя. За время съемок он заработал 14 миллионов фунтов. Впоследствии актер признался, что тратил эти средства довольно легкомысленно – на быстрые авто и роскошные подарки для семьи. Поэтому он продолжил активную кинокарьеру, а еще выпустил автобиографию.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма

Роберт Паттинсон – более 97 миллионов долларов (80 миллионов фунтов)

Актер признался, что деньги с Гарри Поттера позволили ему жить длительное время без работы. Несмотря на то, что Седрика Дигори убили в четвертой части, он все равно заработал немалые средства. Впоследствии Паттинсон вернулся к актерству.



Звезда "Гарри Поттера" / Кадр из фильма