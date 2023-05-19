Гаррисон Форд неожиданно получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале

Американский актер Гаррисон Форд получил на Каннском кинофестивале почетную награду. Кроме этого, он представил пятую часть фильма об Индиане Джонсе, где сыграл главную культовую роль.

80-летнего голливудского актера Гаррисона Форда отметили "Золотой пальмовой ветвью" за весомый вклад в киноиндустрию и жизненные достижения. Торжественная церемония награждения прошла в престижном французском театре Люмьер.

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Гаррисон Форд получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Почетную награду Форду вручили генеральный директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо и президент Канн Ирис Кноблох.

В ходе церемонии награждения показали видеоролик с фрагментами фильмов, в которых снялся Форд.

Говорят, перед смертью ваша жизнь проносится перед глазами. Я только что видел, как вся моя жизнь пронеслась передо мной,

– сказал Гаррисон.

Гаррисон Форд получил награду в Каннах / Фото с твиттера

В Каннах также состоялась премьера нового боевика "Индиана Джонс и реликвия судьбы" – долгожданная пятая часть франшизы фильмов об Индиане Джонсе. Гаррисон Форд сыграл роль известного археолога, а режиссером стал Джеймс Мэнголд ("Аутсайдеры", "Логан").

Эта пятая, и, возможно, последняя часть франшизы об Индиане Джонсе выйдет в кинотеатрах Украины 29 июня 2023 года.

"Индиана Джонс и реликвия судьбы": смотрите трейлер

Напомним, в Каннах, начавшемся 16 мая, "Золотую пальмовую ветвь" также вручили Майклу Дугласу. Награда посвящена 50-летию карьеры актера.