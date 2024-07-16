Она – пример для подражания: как сейчас живет легендарная украинская актриса Ада Роговцева

Сегодня, 16 июля, украинская актриса театра и кино Ада Роговцева празднует день рождения. Женщине исполняется 87 лет. За свою карьеру она успела снискать большое уважение и любовь зрителей со всей Украины и мира.

Ада Роговцева высказывала свою четкую позицию относительно войны России против Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Подтвердила ее и после 24 февраля 2022 года. Она осуждает путинский режим и считает, что россиян нужно уничтожать. Чем сейчас занимаетесь актриса, расскажет Кино 24.

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Ада Роговцева о войне в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения Ада Роговцева организовала дома волонтерский штаб. Она приглашала к себе украинских защитников, чтобы они смогли помыться и поесть. Актриса давала военным чистые вещи и готовила для них. Это помогало женщине успокаиваться, ведь время пролетало незаметно.

Летом прошлого года Роговцева отметила, что ненавидит россиян. Женщина назвала их нелюдями и вспомнила, какую боль испытывала, когда погиб Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Актриса отметила, что российские военные отбирают жизнь у лучших представителей украинского народа. Ада добавила, что они могли бы стать будущими государственными деятелями, которые бы изменили Украину, ведь имеют неоценимый опыт.

Чем сейчас занимается Ада Роговцева

В свои 87 лет Ада Роговцева продолжает играть в театральных спектаклях. Актриса не раз благодарила украинских защитников и защитниц за такую возможность, поскольку без них это было бы невозможно делать. Женщина даже призвала зрителей не приносить цветы, а вместо этого тратить эти деньги на помощь украинской армии.

Накануне своего дня рождения Роговцева сообщила, что 16 июля будет играть в спектакле "Похоже на счастье". Она объявила сбор на машину для боевых медиков и добавила, что это будет лучшим подарком.

Вчера был ранен побратим моего зятя – доброволец, медик, который на эвакуации попал под обстрел. За три дня до того, так же на эвакуации, вражеский дрон сбросили на их машину и она сгорела дотла,

– написала Ада Роговцева.

Защитник получил не тяжелое ранение и сейчас находится в больнице. К счастью, всех раненых, которые были во время той эвакуации, также удалось спасти. Актриса надеется собрать деньги, пока продолжается лечение.

Ада Роговцева уже много лет является настоящим примером для украинцев. Женщина продолжает проживать в Киеве, помогать украинской армии, работать, прославлять и популяризировать украинскую культуру. Кроме того, отказалась выступать в России еще в 2014 году, когда некоторые коллеги актрисы этого не сделали и не имели четкой позиции. Ее высказывания об Украине и войне разлетаются на цитаты и вдохновляют многих людей.