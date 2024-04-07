В материале Кино 24 узнавайте факты из биографии актера. А также последние новости из его жизни.

Смотрите также Вы также сможете: 3 высокорейтинговые фильмы о женщинах в спорте

Где сейчас Алексей Яровенко

Актер родился и вырос в Минске, но с 2016 года живет в Украине. Здесь он остался и во время полномасштабной войны. В первые недели Алексей Яровенко записывал обращение к белорусам-военным и призвал сделать все возможное, чтобы избежать участия в войне против Украины.

Я живу в Украине уже 6 лет. Это замечательная страна, в которой нет бандеровцев, гражданской войны. Это замечательный народ который сегодня, как один человек, объединился против российской агрессии. Россия начала войну и она бомбит города, уничтожая мирное население. Украинцы борются за свою жизнь, за свою землю. Здесь некого спасать,

– сказал Яровенко.

Алексей Яровенко призвал поддерживать сборы, впоследствии вернулся к актерской жизни. Он организовал курс "Актерское мастерство с Алексеем Яровенко". Занятия с желающими он продолжает и сейчас.

Также Яровенко является музыкантом. В ноябре у его группы Yarovenko Blues Band вышел дебютный музыкальный альбом – Boogieman.

Личная жизнь актера

Алексей Яровенко на театральном фестивале в Кишиневе познакомился с Ольгой Карповой, украинской актрисой. Она нашла коллегу в соцсетях, там у них завязалось общение. Именно ради нее он принял решение переехать из Беларуси.

Я вообще не представлял себе никакой жизни, кроме Беларуси. Но если сравнивать с Киевом, где больше свободы и возможностей, чтобы себя реализовать. Оля, которая училась в Украине, это понимала и в Минске столкнулась с другой реальностью. Сложно решиться на этот шаг, но для того, чтобы мы были вместе и нам было хорошо, я готов на это. Скучаю по родным, друзьям. Но мое решение является неизменным,

– делился артист.

Недавно Алексей Яровенко стал отцом во второй раз. У супругов родился сын Глеб. Также пара воспитывает сына Даниила.

Больше всего Алексея Яровенко знают по роли Алексея Косача в сериале "Крепостная". Также он принимал участие в "Танцах со звездами".