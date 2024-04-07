У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь факти з біографії актора. А також останні новини з його життя.

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Де зараз Олексій Яровенко

Актор народився та виріс у Мінську, але з 2016 року живе в Україні. Тут він залишився й під час повномасштабної війни. У перші тижні Олексій Яровенко записував звернення до білорусів-військових і закликав зробити все можливе, щоб уникнути участі у війні проти України.

Я живу в Україні вже 6 років. Це чудова країна, в якій немає бандерівців, громадянської війни. Це чудовий народ який сьогодні, як одна людина, об'єднався проти російської агресії. Росія розпочала війну і вона бомбить міста, знищуючи мирне населення. Українці змагаються за своє життя, за свою землю. Тут нема кого рятувати,

– сказав Яровенко.

Олексій Яровенко закликав підтримувати збори, згодом повернувся до акторського життя. Він організував курс "Акторська майстерність з Олексієм Яровенком". Заняття з охочими він продовжує й зараз.

Також Яровенко є музикантом. У листопаді в його гурту Yarovenko Blues Band вийшов дебютний музичний альбом – Boogieman.

Особисте життя актора

Олексій Яровенко на театральному фестивалі в Кишиневі познайомився з Ольгою Карповою, українською акторкою. Вона знайшла колегу в соцмережах, там у них зав'язалося спілкування. Саме заради неї він ухвалив рішення переїхати з Білорусі.

Я взагалі не уявляв собі жодного життя, крім Білорусі. Але якщо порівнювати з Києвом, де більше свободи та можливостей, щоб себе реалізувати. Оля, яка навчалася в Україні, це розуміла і в Мінську зіткнулася з іншою реальністю. Складно зважитись на цей крок, але для того, щоб ми були разом і нам було добре, я готовий на це. Сумую за рідними, друзями. Але моє рішення є незмінним,

– ділився артист.

Нещодавно Олексій Яровенко став батьком вдруге. У подружжя народився син Гліб. Також пара виховує сина Данила.

Найбільше Олексія Яровенка знають за роллю Олексія Косача в серіалі "Кріпосна". Також він брав участь у "Танцях з зірками".