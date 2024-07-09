Альбину также можно увидеть в сериале "След", который вышел в 2020 году, и в сериале "К.О.Д", появившийся на экранах в этом году. Чем сейчас занимается актриса, читайте на сайте Кино 24.

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Жизнь Альбины Перервы во время полномасштабного вторжения

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Альбина Перерва вместе с мамой находилась на Сумщине – в селе в 30 километрах от границы с Россией. В первые дни большой войны было очень сложно и страшно, поскольку родной брат актрисы на тот момент был в Буче. Узнать о зверствах россиян в городе семья смогла, когда появился свет, а мужчина вышел на связь только потом и сообщил, что жив.

Тогда я начала волонтерить, общаться с военными, и они меня очень успокаивали. Мы с мамой делали окопные свечи, передавали нашим ребятам. Также возили продукты, готовили еду, пироги пекли,

– рассказывала Альбина.

Сначала Перерва не верила, что сможет в дальнейшем продолжать актерскую карьеру. Однако со временем она таки поехала в Киев на съемки сериала "След". Сейчас женщина радуется тому, что вернулась в любимую профессию.

Актеры сериала "След" / Фото пресс-служба СТБ

Как сейчас живет Альбина Перерва

Несмотря на то, что Альбина Перерва продолжает появляться на экранах, она не слишком активна в своих социальных сетях. Ранее актриса часто делилась с поклонниками кадрами со съемочной площадки. Была активной и в тиктоке: женщина, в частности, выставляла видео со своими коллегами по кинопроектам. Вероятно, сейчас Альбина проживает в Украине, поскольку активно занимается карьерой. О личной жизни актрисы пока информации нет.

Известно, что когда-то она поддерживала хорошие отношения с коллегой по сериалити "Киев днем и ночью" Оксаной Аврам. Подруги были на связи и периодически виделись. Возможно, дружат и сейчас. Однако на других актеров Альбина также подписана в инстаграме. Поэтому надеемся, что герои любимой ленты не забыли друг о друге.