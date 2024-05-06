Ожидает решения суда: где сейчас и как живет Алек Болдуин, который выстрелил в украинского оператора

Алек Болдуин – один из самых популярных американских актеров. Настоящие киноманы неоднократно видели его в культовых мировых лентах.

Однако после трагического случая на съемках фильма "Ржавчина" Болдуин имеет немало проблем с судами и родными украинского оператора Галины Гатчинс. Именно в нее актер случайно выстрелил, в результате чего женщина погибла. В материале Кино 24 узнайте, где сейчас и получил ли наказание Алек Болдуин.

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Где сейчас Алек Болдуин

Сейчас Болдуин остается на свободе без залога. Согласно условиям следствия, ему запрещено иметь при себе оружие и употреблять алкоголь, также актеру запрещено контактировать со свидетелями по делу.

Недавно актера заметили в заведении, где навязчивая женщина пыталась спровоцировать его на конфликт. В ответ, Алек выбил телефон из ее рук.

Известно, что актер не признает себя виновным в деле убийства Галины Хатчинс, поэтому вместе с адвокатами с нетерпением ожидает решения суда, которое должно быть вынесено этим летом.

Фильмография Алека Болдуина

"Раст"

"Билджюс"

"Бэби босс"

"Кот в шляпе"

"Как всё запутано"

"Американцы"

"Побег"

"Мой ангел-хранитель"

"На грани" и другие

Смотрите фильмы и сериалы с Алеком Болдуином и ожидайте решения суда по делу убийства украинского оператора, которое мы узнаем уже этим летом.