С началом полномасштабного вторжения Александр Кобзарь остался в Украине, а его брат вступил в ВСУ. Чем сейчас занимается актер, читайте в материале Кино 24.

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Почему Кобзарь хочет завершить карьеру актера

Сейчас на первом месте для Александра Кобзаря– жизнь, семья и работа. Чаще актера можно увидеть в театре.

Театр с начала войны меня спас и спасает сейчас. Не было бы у меня работы в театре, Не знаю, как бы выжил. Возможно, вообще бы пошел работать не по специальности. У нас же в это сложное время в театре и перестройка произошла,

– делился актер.

Сейчас Александр Кобзарь сомневается по этому поводу, стоит ли возвращаться к актерской деятельности в Украине. Возможно, Кобзарь продолжит заниматься режиссурой, продюсированием, ведь имеет определенные идеи. Да и не будет сидеть без дела.

Мне сейчас тяжело будет сниматься. Не знаю, когда зайду в кадр. Я уже подготовился, что в этой стране закончу карьеру киноактера. Я внутренне готов. Не могу сейчас стать в кадр в комедию или даже в какой-нибудь мыльный сериал. Мне внутренне очень тяжело. Меня это болит,

– признался актер в интервью Алине Доротюк.

Дебют Александра Кобзаря в роли режиссера

За несколько лет до полномасштабного вторжения Александр Кобзарь начал работать над собственным фильмом, который сначала мог получить название "Он". Часть съемок проходила на территориях, что сейчас временно оккупированы Россией. Премьера фильма состоялась в конце июля 2023 года.

Александр Кобзарь дебютировал как режиссер, но в то же время и исполнил роль главного героя (хотя и не хотел этого). Фильм "Батько" – это история о бизнесмене Власть, который решил наладить отношения с отцом после того, как 25 лет с ним не общался. Муж узнает, что его отец скончался. Он возвращается в пустой родительский дом, где ему придется принять несколько важных решений и остаться на плаву по отношению к своему бизнесу.

Александр Кобзарь остался доволен результатом фильма, но не проката. Для него это был трудный момент.

Оказалось, что люди, которые кричали "Надо украинское", им нужно "Скажене весілля",

– высказывался актер и режиссер.

"Бвтько": смотрите трейлер онлайн

Личная жизнь актера

Александр и Вера Кобзарь познакомились во время учебы в театральном университете. Они работали вместе, играли супруги на экранах. У пары родилось двое детей – Варвара и Прохор. Интересно, что сын сыграл одну из ролей в фильме папы "Батько".

Супруги были вместе 18 лет. В 2021 году стало известно об их разводе.

Мы все отвечаем за какие-то ошибки. Люди совершают какие-то ошибки. Затем в некоторый момент эти ошибки не дают жить. Я почувствовал, что мы очень разные с Верой. Какие-то были истории конфликтные и дети, какие это все видели, им было тяжело,

– признавался актер.

В одном из интервью Александр Кобзарь признавался, что влюблен. Более личной жизнью он не делится.