Узнайте в материале 24 Канала, почему знаменитость больше не воюет, где сейчас Александр Печерица и чем занимается.

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Сменил театральные костюмы на военную форму

В первые дни большой войны Александр Печерица пошел в военкомат и отправился на фронт. Несмотря на ужасные обстоятельства, шутил, что он находится "на нуле", имея билеты на войну в первый ряд.

Несколько ребят меня узнали. Говорят: "Вы, наверное, артист". Я говорю: "Да, а что вы?". Ответили, что тоже в очереди. Говорю: "Так давайте я с вами буду". Мы до сих пор в одном отделении с этими ребятами,

– вспоминал Печерица.

Александр служил как пехотинец в 128-м батальоне, который сейчас находится на Харьковщине. Актер объяснял свое участие на фронте желанием, чтобы его сын в будущем не оказался в ситуации, когда ему придется защищать Украину.

Александр отправился на войну именно из-за своего ребенка, поскольку не хочет, чтобы его сын оказался в ситуации, когда ему придется собирать деньги на бронежилет под подъездом или вместе с семьей.

Актера иногда отпускали для того, чтобы сыграть спектакли. А недавно стало известно, что Александр Печерица уволился из ВСУ и больше не воюет.

Александр Печерица уволился из ВСУ

Актер прекратил участие в боевых действиях после 1,5 года службы. Александр покинул ВСУ по семейным обстоятельствам, однако не разглашает деталей. Он не покинул свою бригаду окончательно, поскольку продолжает волонтерскую работу и занимается оказанием психологической поддержки.

Я поддерживаю связь со своими ребятами и работаю как волонтер, помогаю. Забочусь о нашей бригаде, работаю с группой морально-психологического обеспечения,

– рассказал артист.

Сейчас Печерица наконец вернулся к театральным представлениям, которых ему очень не хватало, находясь на фронте. Зрители искренне обрадовались, снова увидев Александра среди актерской труппы. Свое восхищение игрой Шампиньона поклонники пишут в его инстаграме:

"Господин Лояль был очень убедителен! Александр, очень приятно было видеть Вас радостным и довольным в конце спектакля!"

"Господин Лояль – Вы непревзойденные! Александр, очень скучали по Вашим перевоплощениям!"

"Очень хорошо вчера сыграли, спасибо Вам!"

Семья Александра Печерицы

Александр Печерица состоит в браке с младшей на 11 лет женой Анастасией. Вместе они воспитывают 3-летнего сына Сашу. Актер признавался, что первым, что мотивировало его уйти на фронт – это его ребенок. Однако едва ли не самым болезненным было осознавать, что Саша растет, а он не может наблюдать за этим и воспитывать сына. Сейчас Печерица наконец рядом со своим малышом и это большое счастье.

Эта война частично забрала у меня профессию, спокойствие. Она забрала у меня семью. Я не вижу, как растет мой ребенок. У меня очень много вопросов к этим нелюдям, которые это развязали. Много вопросов. Я плачу слишком дорогую цену для меня. Возможно, кто-то платит большую, но моя цена сегодня такая. И для меня это неподъемный кредит в будущем,

– сказал он.