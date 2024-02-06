Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, чому знаменитість більше не воює, де зараз Олександр Печериця та чим займається.

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Змінив театральні костюми на військову форму

У перші дні великої війни Олександр Печериця пішов до військкомату та вирушив на фронт. Попри жахливі обставини, жартував, що він перебуває "на нулі", маючи квитки на війну у перший ряд.

Декілька хлопців мене впізнали. Кажуть: "Ви, напевно, артист". Кажу: "Так, а що ви?". Відповіли, що теж у черзі. Кажу: "Так давайте я з вами буду". Ми й досі в одному відділенні з цими хлопцями,

– згадував Печериця.

Олександр служив як піхотинець у 128-му батальйоні, який зараз знаходиться на Харківщині. Актор пояснював свою участь на фронті бажанням, щоб його син у майбутньому не опинився в ситуації, коли йому доведеться захищати Україну.

Олександр вирушив на війну саме через свою дитину, оскільки не хоче, щоб його син опинився в ситуації, коли йому доведеться збирати гроші на бронежилет під під'їздом або разом з родиною.

Актора іноді відпускали для того, аби зіграти вистави. А нещодавно стало відомо, що Олександр Печериця звільнився із ЗСУ і більше не воює.

Олександр Печериця звільнився із ЗСУ

Актор припинив участь у бойових діях після 1,5 року служби. Олександр покинув ЗСУ через родинні обставини, проте не розголошує деталей. Він не покинув свою бригаду остаточно, оскільки продовжує волонтерську роботу та займається наданням психологічної підтримки.

Я підтримую зв'язок зі своїми хлопцями та працюю як волонтер, допомагаю. Опікуюся нашою бригадою, працюю з групою морально-психологічного забезпечення,

– розповів артист.

Зараз Печериця врешті повернувся до театральних вистав, яких йому дуже не вистачало, перебуваючи на фронті. Глядачі щиро зраділи, знову побачивши Олександра серед акторської трупи. Своє захоплення грою Печериці прихильники пишуть в його інстаграмі:

"Пан Лояль був дуже переконливий! Олександре, дуже приємно було бачити Вас радісним та задоволеним наприкінці вистави!"

"Пан Лояль – Ви неперевершені! Олександре, дуже сумували за Вами та Вашими перевтіленнями!"

"Дуже гарно вчора зіграли, дякую Вам!"

Сім'я Олександра Печериці

Олександр Печериця перебуває в шлюбі з молодшою на 11 років дружиною Анастасією. Разом вони виховують 3-річного сина Сашка. Актор зізнавався, що першим, що мотивувало його піти на фронт – це його дитина. Однак чи не найболючішим було усвідомлювати, що Сашко росте, а він не може спостерігати за цим та виховувати сина. Зараз Печериця нарешті поруч зі своїм малюком і це велике щастя.

Ця війна частково забрала в мене професію, спокій. Вона забрала в мене сім'ю. Я не бачу, як росте моя дитина. У мене дуже багато є питань до цих нелюдів, які це розв'язали. Чимало питань. Я плачу надто дорогу ціну для мене. Можливо, хтось платить більшу, але моя ціна сьогодні така. І для мене це непіднімний кредит у майбутньому,

– сказав він.