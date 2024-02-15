Уехал за границу и женился: где сейчас и как выглядит актер сериала "Школа" Александр Петренко

Украинский актер Александр Петренко стал безумно популярным благодаря сериалу "Школа", где сыграл роль Паши Самойлова. На самом же деле на тот момент Александр был уже совсем не школьником.

После окончания последнего сезона сериала жизнь белокурого красавца абсолютно изменилась. А потом Петренко вообще решился переехали в другую страну. Читайте в материале Кино 24, где сейчас находится актер, на ком женат и какую позицию в войне занял после начала полномасштабного вторжения.

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Где сейчас и чем занимается Александр Петренко

На съемках сериала "Школа" Петренко строил отношения с блогером и коллегой Лизой Василенко, однако пара разошлась. Каждый из актеров выбрал свой путь и тогда, когда Василенко переехала в Россию, возмутив украинцев скандальными выражения о Родине, Александр в 2021 году влюбился вновь и женился на модели Ангелине Пирцхалави.

Сейчас пара вместе проживает в Лос-Анджелесе. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабной войны, 28-летний мужчина уехал в США.

Правда, на после начала большой войны у Александра еще была надежда "достучаться" до россиян, поэтому он опубликовал примирительное сообщение. Многие сторонники из России ответили на эту публикацию.

Мы хотим дружить и ездить друг к другу в гости, хотим обмениваться товарами и строить новые города, развивать культуру и жить мирно и счастливо. Мы правда любим вас, мирных жителей, и понимаем, что с ним и его бандой боевиков тяжело бороться, но кто-то должен его остановить. Всем добра и мира,

– писал Александр.

Теперь актер совсем не публикует ничего, подписывая на языке оккупанта, а общается только на украинском и английском языках.

Александр Петренко поддерживает Украину

Несмотря на то, что актеру иногда прилетает от хейтеров за то, что он не возвращается в Украину, он всеми силами помогает, находясь в США. Александр приобщается и популяризирует между своей зарубежной аудиторией сборы, которые нужны для наших военных.

Петренко не молчит о ситуации в стране, несмотря на новое гражданство. Цитирует в своих публикациях Шевченко и делится правдой о военных преступлениях России.