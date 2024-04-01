Однако он также среди тех, которые навсегда отказались от работы в Москве и заняли четкую проукраинскую позицию. Читайте в материале Кино 24, где сейчас Алексей Нагрудный, чем занимается и что говорит о работе на российском рынке.

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Где сейчас Алексей Нагрудный

С 2007 по 2010 год Алексей работал в московском "Театре музыки и драмы Стаса Намина". Кроме того, он был в браке с российской актрисой, но этот союз был очень коротким. Теперь Нагрудный откровенно объясняет причины, почему он покинул успешную карьеру в России и почему считает это решение правильным.

Он отмечает, что уже тогда россияне использовали эти навыки для пропаганды. Поэтому Алексей Нагрудный решил, что это не ему подходит. Он отмечает, что украинцы и россияне – совершенно разные. Ему было некомфортно проживать среди людей, у которых настолько примитивное мышление, советские нарративы, неуважение к женщинам и многое другое. Поэтому на сегодня актер испытывает благодарность за то, что в прошлом принял правильное решение.

Сегодня Нагрудный женат на известной кастинг-директоре Светлане Горошковой. Они воспитывают двух сыновей.

Алексей снимается в украинском кино, однако не отрицает того, что, возможно, придется взять в руки оружие. Актер говорит, что готов защищать Украину с оружием в руках, если это будет нужно. Он считает, что сможет научиться стрелять и надеется, что в случае необходимости станет полезным.

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