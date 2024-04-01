Однак він також є поміж тих, які назавжди відмовились від роботи в Москві та зайняли чітку проукраїнську позицію. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз Олексій Нагрудний, чим займається та що каже про роботу на російському ринку.

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Де зараз Олексій Нагрудний

З 2007 по 2010 рік Олексій працював у московському "Театрі музики та драми Стаса Наміна". Крім того, він був у шлюбі з російською акторкою, але цей союз був дуже коротким. Тепер Нагрудний відверто пояснює причини, чому він покинув успішну кар'єру в Росії та чому вважає це рішення правильним.

Він відзначає, що уже тоді росіяни використовували ці навички для пропаганди. Тому Олексій Нагрудний вирішив, що це не йому підходить. Він наголошує, що українці та росіяни – абсолютно різні. Йому було некомфортно проживати серед людей, у яких настільки примітивне мислення, радянські наративи, неповага до жінок та багато іншого. Тому на сьогодні актор відчуває вдячність за те, що в минулому прийняв правильне рішення.

Сьогодні Нагрудний одружений із відомою кастинг-директоркою Світланою Горошковою. Вони виховують двох синів.

Олексій знімається в українському кіно, однак не заперечує того, що, можливо, доведеться взяти до рук зброю. Актор каже, що готовий захищати Україну зі зброєю в руках, якщо це буде потрібно. Він вважає, що зможе навчитися стріляти й сподівається, що у разі потреби стане корисним.

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