Алексей мог бы и дальше развивать свою карьеру и получать новые роли в лентах, однако полномасштабная война перечеркнула все. Тритенко, не колеблясь, стал на защиту страны. Читайте в материале Кино 24, где сейчас актер и почему подписчики критиковали его в сети.

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Где сейчас Алексей Тритенко

В прошлом, он был актером театра и кино, а сейчас – младший сержант Вооруженных Сил Украины. Актер вступил в ряды добровольцев, которые посвятили свою жизнь защите Украины. Алексей принял это решение сразу, от первых часов полномасштабного вторжения России.

Эту информацию актер держал в секрете, но недавно решил рассказать об этом, ведь его начали упрекать, якобы он одевает военную форму безосновательно.

Заметил, что в последнее время возобновилось болезненное внимание к тому, что я ношу военную форму и имею наглость появляться в ней на некоторых фотографиях. Что ж, довожу до вашего сведения: военную форму я надел с началом полномасштабного вторжения,

– отметил актер.

Известно, что в первые дни большой войны актер вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым вызвались, чтобы стать на защиту Украины. О службе актера в ВСУ знали только самые близкие. Однако из-за упреков комментаторов Алексей подтвердил эту информацию в соцсетях.

Что известно об Алексее Тритенко

Начиная с 2004 года, Тритенко работал актером в Киевском академическом театре драмы и комедии. С 2018 года он играл в Киевском академическом Молодом театре, а также попробовал себя как режиссер, сняв короткометражный фильм "Письма к отцу".

Актер был дважды женат, однако пока нет сведений о его личной жизни.

Зато гражданская позиция Алексея Тритенко стала понятной уже давно. В 2018 году он выразил поддержку обращения Европейской киноакадемии в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, который находился в тюрьме в России. А сейчас он активно защищает нашу страну с оружием в руках и бережет наш покой, находясь в самом аду.