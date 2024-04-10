Олексій міг би й надалі розвивати свою кар'єру та отримувати нові ролі у стрічках, однак повномасштабна війна перекреслила усе. Тритенко, не вагаючись, став на захист країни. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз актор та чому підписники критикували його у мережі.

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Де зараз Олексій Тритенко

У минулому, він був актором театру та кіно, а зараз – молодший сержант Збройних Сил України. Актор вступив до лав добровольців, які присвятили своє життя захисту України. Олексій прийняв це рішення одразу, від перших годин повномасштабного вторгнення Росії.

Цю інформацію актор тримав у секреті, але недавно вирішив розповісти про це, адже йому почали дорікати, нібито він одягає військову форму безпідставно.

Помітив, що останнім часом відновилася хвороблива увага до того, що я ношу військову форму і маю нахабність з'являтись у ній на деяких світлинах. Що ж, доводжу до вашого відома: військову форму я вдягнув з початком повномасштабного вторгнення,

– зазначив актор.

Відомо, що у перші дні великої війни актор разом із режисером Ахтемом Сеітаблаєвим зголосились, щоб стати на захист України. Про службу актора в ЗСУ знали тільки найближчі. Однак через закиди коментаторів Олексій підтвердив цю інформацію в соцмережах.

Що відомо про Олексія Тритенка

Починаючи з 2004 року, Тритенко працював актором у Київському академічному театрі драми та комедії. З 2018 року він грав у Київському академічному Молодому театрі, а також спробував себе як режисер, знявши короткометражний фільм "Листи до батька".

Актор був двічі одружений, проте наразі немає відомостей про його особисте життя.

Натомість громадянська позиція Олексія Тритенка стала зрозумілою уже давно. У 2018 році він висловив підтримку звернення Європейської кіноакадемії на захист українського режисера Олега Сенцова, який перебував у в'язниці у Росії. А нині він активно захищає нашу країну зі зброєю в руках і береже наш спокій, перебуваючи у самому пеклі.