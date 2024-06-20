Актриса могла бы сосредоточиться на своей карьере, но большая война России прервала все планы. Поэтому сегодня сознательные украинцы помогают уничтожать врага, каждый на своем месте. В материале Кино 24 вы сможете узнать, где сейчас находится Анастасия, чем занимается и как помогает ВСУ.

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Где сейчас Анастасия Нестеренко

Украинская актриса Анастасия Нестеренко объявила своим поклонникам, что она выходит замуж. 24-летняя звезда главной роли в сериале "Новенькая" приняла предложение от 30-летнего актера Константина Темляка, который сыграл Олега Мирославского в сериале "И будут люди".

Вместе с любимым они организуют сборы для Вооруженных Сил Украины. В социальных сетях актрисы постоянно распространяется информация о войне и о помощи тем, кто сейчас больше всего нуждается в поддержке.

Фильмография Анастасии Нестеренко

Фильмография Анастасии пока не очень большая. Актриса только начинает строить свою карьеру, однако она признает, что не уверена, является ли актерство делом ее жизни. Несмотря на это, ее роли уже завоевали сердца многих поклонников. Вот список фильмов и сериалов, в которых она сыграла:

Сериал "Новенькая",

"Кошмарный директор",

"Почта",

"Гуцулка Ксеня",

"Папаньки-2",

"Принцесса-лягушка",

сериал "Отдел 44",

сериал "Женский доктор".

Смотрите фильмы с участием Анастасией Нестеренко и поддерживайте сборы, которые организует актриса в социальных сетях.