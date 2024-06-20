Мортенсен приехал в Украину специально для того, чтобы посетить это мероприятие, которое проходит в Черновцах. В материале узнаете, что сказал актер украинцам.

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Вигго Мортенсен произнес речь на украинском языке

Во время своего выступления на сцене актер Вигго Мортенсен выразил благодарность организаторам кинофестиваля Миколайчук Open за приглашение. Он подчеркнул, что для него большая честь быть здесь.

Мортенсен произнес речь на украинском языке, читая ее с заранее подготовленного листа. Одна из посетительниц фестиваля зафиксировала этот момент на видео и обнародовала его.

Спасибо, что пригласили наш фильм на ваш фестиваль. Это большая честь быть здесь и делиться нашей историей со всеми вами,

– сказал Вигго.

Затем актер, уже на английском языке, в шутку извинился за свой несовершенный украинский.

Вигго также отметил, что он горд быть в Украине, поскольку это большая, независимая и сильная нация, которая должна оставаться такой.

Вигго Мортенсен приехал в Украину: подробности

Кинофестиваль Миколайчук Open проходит с 15 по 23 июня. Вигго посетил мероприятие, поскольку 16 июня там показывали его фильм "Мертвые не причиняют боли". Кроме того, в этой киноленте он выступил не только как режиссер и сценарист, но и как актер.

Вигго Мортенсен был одет в черную футболку с изображением украинского трезубца. Во время своего выступления он также выразил свою позицию относительно войны в Украине, решительно осудив действия российского диктатора Путина.