Здесь вы найдете несколько самых популярных фильмов, которые точно заслуживают вашего внимания. Выберите триллер для вечернего просмотра и наслаждайтесь им сполна.

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"Убийца"

Американский триллер режиссера Дэвида Финчера, снятый по одноименному комиксу Алексиса Ноулента, вышел на Netflix 10 ноября 2023 года. В фильме играют Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Сала Бейкер и Софи Шарлотт.

После существенного провала киллер оказывается в противостоянии со своими работодателями и с самим собой. Эта миссия приводит его в разные уголки мира, но он отрицает, что она имеет личные мотивы.

"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иллюзия безопасности"

Отдых супругов кардинально меняется, когда они наталкиваются на пару незнакомцев, которые ночуют у них из-за кибератаки. Эта неожиданная угроза быстро нарастает, заставляя каждого из них переосмыслить свое место в мире, который приходит в упадок.

"Иллюзия безопасности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тебя здесь никогда не было"

Джо – ветеран войны и бывший агент ФБР. Сейчас он не может оставить свой родной город без присмотра и занимается освобождением юных девушек из сексуального плена в борделях. Однако Джо действует вне закона, руководствуясь только своим собственным кодексом чести.

"Тебя здесь никогда не было": смотрите онлайн трейлер фильма

Один влиятельный сенатор оказался в сложной ситуации – его дочь исчезла и, вероятно, находится в одном из борделей. Он обращается к Джо с просьбой найти и освободить девочку. Но Джо осознает, что сеть секс-рабства стала огромной и имеет поддержку влиятельных людей. Борьба против такой машины власти самостоятельно обещает быть чрезвычайно сложной.