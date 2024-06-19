Тут ви знайдете декілька найпопулярніших фільмів, які точно заслуговують на вашу увагу. Оберіть трилер для вечірнього перегляду і насолоджуйтеся ним сповна.

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"Вбивця"

Американський трилер режисера Девіда Фінчера, знятий за однойменним коміксом Алексіса Ноулента, вийшов на Netflix 10 листопада 2023 року. У фільмі грають Майкл Фассбендер, Тільда Свінтон, Чарльз Парнелл, Сала Бейкер і Софі Шарлотт.

Після суттєвого провалу кілер опиняється у протистоянні зі своїми роботодавцями та з самим собою. Ця місія приводить його до різних куточків світу, але він заперечує, що вона має особисті мотиви.

"Вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ілюзія безпеки"

Відпочинок подружжя кардинально змінюється, коли вони натрапляють на пару незнайомців, які ночують у них через кібератаку. Ця несподівана загроза швидко наростає, змушуючи кожного з них переосмислити своє місце у світі, який занепадає.

"Ілюзія безпеки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тебе тут ніколи не було"

Джо – ветеран війни й колишній агент ФБР. Зараз він не може залишити своє рідне місто без нагляду і займається визволенням юних дівчат із сексуального полону у борделях. Однак Джо діє поза межами закону, керуючись лише своїм власним кодексом честі.

"Тебе тут ніколи не було": дивіться онлайн трейлер фільму

Один впливовий сенатор опинився у складній ситуації – його дочка зникла і, ймовірно, перебуває в одному з борделів. Він звертається до Джо з проханням знайти й звільнити дівчинку. Але Джо усвідомлює, що мережа секс-рабства стала величезною і має підтримку впливових людей. Боротьба проти такої машини влади самотужки обіцяє бути надзвичайно складною.