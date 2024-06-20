Мортенсен приїхав в Україну спеціально для того, щоб відвідати цей захід, який проходить у Чернівцях. У матеріалі дізнаєтесь, що сказав актор українцям.

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Вігго Мортенсен виголосив промову українською мовою

Під час свого виступу на сцені актор Вігго Мортенсен висловив вдячність організаторам кінофестивалю Миколайчук Open за запрошення. Він підкреслив, що для нього велика честь бути тут.

Мортенсен виголосив промову українською мовою, читаючи її з заздалегідь підготовленого аркуша. Одна із відвідувачок фестивалю зафіксувала цей момент на відео й оприлюднила його.

Дякую, що запросили наш фільм на ваш фестиваль. Це велика честь бути тут і ділитися нашою історією з усіма вами,

– сказав Вігго.

Потім актор, вже англійською мовою, жартома перепросив за свою недосконалу українську.

Вігго також зазначив, що він гордий бути в Україні, оскільки це велика, незалежна і сильна нація, яка повинна залишатися такою.

Вігго Мортенсен приїхав в Україну: подробиці

Кінофестиваль Миколайчук Open проходить з 15 по 23 червня. Вігго відвідав захід, оскільки 16 червня там показували його фільм "Мертві не завдають болю". Крім того, у цій кінострічці він виступив не лише як режисер і сценарист, але і як актор.

Вігго Мортенсен був одягнений у чорну футболку з зображенням українського тризуба. Під час свого виступу він також висловив свою позицію щодо війни в Україні, рішуче засудивши дії російського диктатора Путіна.