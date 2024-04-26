Эти ленты сняла Оксана Байрак, которая известна своими скандальными заявлениями и пророссийской позицией. Сейчас предательница Байрак живет в России и создает сериалы для страны агрессора, тогда как Зюркалова также выехала из Украины, зато делает все, чтобы за рубежом не забывали о войне и знали правду.

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Где сейчас и что говорит о войне Анастасия Зюркалова

Полномасштабное вторжение застало Зюркалову в пригороде Киева. Тогда актриса отправилась к своим родителям, а впоследствии приняла решение уехать в Канаду.

Сейчас Анастасия живет в Торонто. Признается, жизнь в этом городе очень дорогая, поэтому кроме своей актерской карьеры, которую она пытается устроить за рубежом, девушке приходится подрабатывать официанткой.

Я зарабатываю деньги официанткой, но я продолжаю актерскую деятельность. Я нашла киноагента, регулярно пишу пробы,

– говорит Анастасия.

Интервью Анастасии Зюркаловой: смотрите видео онлайн

Девушка всячески пытается говорить об Украине в Торонто. Она признается, иностранцы начинают забывать о жестокой войне российского агрессора.

Да, люди начинают забывать, потому что появляются другие важные мировые новости. Потому что "ну, это уже второй год". Есть такие, что говорят: "Ой, а война еще продолжается? Она еще не закончилась?". Или же: "Мы столько денег бросаем на Украину, у нас есть и свои проблемы",

– рассказывает Зюркалова.

Актриса признается, что ежедневно встречается с такими людьми. Многие из них просто равнодушны. Однако она не устает каждому объяснять и доносить правду.

Что говорит о Байраке Зюркалова

Когда Анастасии было 10 лет, отец будущей кинозвезды случайно узнал о кастинге для молодых актрис в мелодраму режиссера Байрак "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь". Среди сотни претенденток выбрали Настю. Позже режиссер пригласила ее на главные роли еще в четырех своих фильмах. Роль девочки из Припяти в фильме "Аврора" была специально написана для Зюркаловой.

А после того, как Анастасия стала чрезвычайно популярной, она внезапно исчезла с экранов. Распространялись слухи о конфликте между актрисой и режиссером Байрак. Однако Зюркалова это отрицает, утверждая, что их общение закончилось давно и не привело ни к одному скандалу.

Сейчас Анастасия не следит за режиссером и ее деятельностью, поэтому воздерживается от высказывания позиции относительно нее.

Личная жизнь Анастасии Зюркаловой

Актриса говорит, что в Украине ей долго не удавалось построить здоровые отношения с мужчинами. Только во время большой войны, когда Анастасии выехала в Канаду, ей повезло встретить большую любовь.

Одна из причин, почему я пока не планирую возвращаться – это то, что я встретила любовь здесь. Для меня это было какое-то Божье благословение. Я встретила невероятного мужчину, который меня очень поддерживает, я его пытаюсь украинизировать. Я ему рассказываю об Украине, о своем городе, рассказала ему об истории. Я готовлю украинские блюда. Он тоже поддерживает Украину,

– рассказывает Анастасия.

Сейчас Зюркалова счастлива в отношениях и признается, что мечтает приехать с избранником в Украину.