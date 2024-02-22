Поэтому сегодня Фединчик защищает Украину в рядах ВСУ. Узнайте в материале Кино 24, что известно о службе Андрея, чем делится его жена Наталья Денисенко и как поддерживает отношения с родными на расстоянии.

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Где сейчас украинский актер Андрей Фединчик

Украинский актер Андрей Фединчик присоединился к теробороне в начале войны, в самом начале большого вторжения. Сведений о его службе мало, поскольку жена Наталья Денисенко сохраняет конфиденциальность. Сейчас известно, что Фединчик составил завещание, в котором записал все на свою жену.

Подруги Денисенко шутят, что она "хорошо устроилась". Но сама Наталка остается позитивно настроенной ради сына и мужа. Конечно, она волнуется, но уверена, что все будет хорошо.

У супругов есть правило, что Андрей Фединчик старается поддерживать связь, часто звонит и пишет. Денисенко признается, что, если бы муж был недоступен долго, она сразу бы отправилась к нему на позиции, поскольку очень переживает за жизнь любимого.

Общаемся ежедневно, – Денисенко об отношениях с мужем-военным

В апреле 2017 года актерские супруги узаконили свои отношения. Они устроили три свадьбы: первую на Мальдивах, вторую в Киеве, где пригласили родственников и друзей, и третью, где их пригласили на участие в свадебном фестивале. Знакомство пары состоялось во время съемок украинского сериала "Клан Ювелиров", где они исполнили роли влюбленной пары. У пары есть сын Андрей.

К сожалению, на данный момент Андрею Фединчику приходится сохранять связь с семьей на расстоянии. Наталья Денисенко делится, что каждый день общается со своим любимым, присылая ему семейные фото и видео с их сыном.

С Андреем общаемся ежедневно, он на связи. Недавно отправляла ему видео, как сын смотрит на наше семейное фото, которое висит при входе, и говорит: "Как я жду папу...",

– делилась Наталья.

Они стараются делать все, чтобы их общий 6-летний сын не забывал о папе и его любви.

Кроме того, чтобы в паре не угасала страсть, Андрею и Наталье приходится моментами очень нелегко и непривычно. Но это важно для того, чтобы чувствовать любовь даже при таких сложных обстоятельствах.

У нас был период секса онлайн и всех этих эротических переписок. А как еще женщина с мужчиной могут поддерживать отношения на расстоянии? Понятно, что для многих это может быть довольно трудно, если раньше не было такой сильной эмоциональной привязки. Но мы с Андреем очень старались,

– рассказала Наташа.

Сегодня времени на семью у Андрея совсем мало, поэтому при первой возможности, когда есть возможность увидеться, он едет к родным. И эти мгновения семья Денисенко ценят больше всего в мире.