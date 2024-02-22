Тому сьогодні Федінчик захищає Україну у лавах ЗСУ. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, що відомо про службу Андрія, чим ділиться його дружина Наталка Денисенко та як підтримує стосунки з рідними на відстані.

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Де зараз український актор Андрій Федінчик

Український актор Андрій Федінчик долучився до тероборони на початку війни, на самому початку великого вторгнення. Відомостей про його службу мало, оскільки дружина Наталка Денисенко зберігає конфіденційність. Наразі відомо, що Федінчик склав заповіт, в якому записав усе на свою дружину.

Подруги Денисенко жартують, що вона "гарно влаштувалась". Але сама Наталка залишається позитивно налаштованою заради сина і чоловіка. Хоча, певна річ, вона хвилюється, але впевнена, що все буде добре.

У подружжя є правило, що Андрій Федінчик намагається підтримувати зв'язок, часто телефонує та пише. Денисенко зізнається, що, якби чоловік був недоступний довго, вона відразу б вирушила до нього на позиції, оскільки дуже переймається за життя коханого.

Спілкуємось щодня, – Денисенко про стосунки з чоловіком-військовим

У квітні 2017 року акторське подружжя узаконило свої стосунки. Вони влаштували три весілля: перше на Мальдівах, друге у Києві, де запросили родичів та друзів, і третє, де їх запросили на участь у весільному фестивалі. Знайомство пари відбулося під час зйомок українського серіалу "Клан Ювелірів", де вони виконали ролі закоханої пари. У пари є син Андрій.

На жаль, на цей час Андрію Федінчику приходиться зберігати зв'язок із сім'єю на відстані. Наталка Денисенко ділиться, що кожен день спілкується зі своїм коханим, надсилаючи йому сімейні фото та відео із їхнім сином.

З Андрієм спілкуємось щодня, він на зв’язку. Нещодавно відправляла йому відео, як син дивиться на наше сімейне фото, яке висить при вході, і говорить: "Як я чекаю на тата…",

– ділилась Наталка.

Вони намагаються робити все, аби їхній спільний 6-річний син не забував про тата і його любов.

Окрім того, щоб у парі не згасала пристрасть, Андрію та Наталці доводиться моментами дуже нелегко та незвично. Але це важливо для того, щоб відчувати любов навіть за таких складних обставин.

У нас був період сексу онлайн та всіх цих еротичних переписок. А як ще жінка з чоловіком можуть підтримувати стосунки на відстані? Зрозуміло, що для багатьох це може бути досить важко, якщо раніше не було такої сильної емоційної прив’язки. Але ми з Андрієм дуже старалися,

– розповіла Наталка.

Сьогодні часу на сім'ю в Андрія зовсім обмаль, тому за першої можливості, коли є змога побачитись, він їде до рідних. І ці миті сім'я Денисенко цінують найбільше у світі.