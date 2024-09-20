Андрей Валенский – звезда сериалов "Слуга народа", "Последний янычар", "Плохой хороший коп", "Вскрытие покажет" и другие. В материале Кино 24 читайте о том, где сейчас и как восстанавливается Андрей Валенский.

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Где сейчас Андрей Валенский

Летом 2024 года Андрей Валенский получил тяжелые ранения в Донецкой области – это черепно-мозговая травма, контузия, множественные переломы и ожоги.

Я работал с напарниками в блиндаже – и по нам было прямое вручение 152-миллиметрового снаряда... После такого не выживают. То, что я выжил, – никак нельзя объяснить логически, это чистое чудо,

– сказал Андрей в интервью "Детектору медиа".

Украинские актеры не проигнорировали ранение коллеги: Римма Зюбина, Олеся Жураковская, Андрей Исаенко, Ирма Витовская организовали сбор на лечение.

Андрей Валенский прошел лечение в Киеве, а сейчас он проходит реабилитацию во Львове. По словам актера, состояние у него стабильное. В бедро вшили титановый штырь, эту ногу нужно разрабатывать. Он уже начинает ходить.

Кроме того, Валенский планирует пластическую операцию, ведь лицо тоже пострадало от ранения. За другую деятельность он пока не берется, ведь "достаточно того, что жив".

Путь Андрея Валенского в армии

Актер с начала полномасштабной войны работал в Черкассах, где преподавал актерское мастерство. Перед одним из занятий он зашел в супермаркет: там его встретили работники ТЦК и выписали повестку.

Андрей Валенский прошел ВВК и вступил в армию. Он прошел обучение на штурмовика в Британии, актера мобилизовали в 5 штурмовую бригаду. Когда командование узнало, что Андрей актер, его перевели в операторы дронов.