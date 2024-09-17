Самым болезненным аспектом в личной жизни Натальи является конфликт с родной сестрой Ольгой Сумской. В нашем материале Кино 24 вы узнаете, где сейчас находится Наталья и удалось ли семье помириться после многочисленных споров.

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Где сейчас Наталья Сумская

Сейчас Наталья Сумская активно продолжает свою актерскую карьеру. Актриса отмечает, что самым большим счастьем для нее является возможность видеть военных среди зрителей в зале, что добавляет ей особого вдохновения и мотивации. Наталья также неоднократно говорила о важности использования украинского языка в повседневной жизни.

Я каждый день хожу в театр мимо гимназии №117 имени Леси Украинки и слышу, как там на школьном дворе, гуляя, шутя друг с другом, детки говорят на родном украинском языке – это для меня событие, которое дает настроение и воодушевление на длительное время,

– отмечает она.

Конфликт Натальи Сумской с сестрой: что известно

Между Натальей и Ольгой Сумской до сих пор царят очень напряженные отношения. Ранее разрыв между сестрами вызывался различными политическими взглядами: Наталья была возмущена тем, что старшая дочь Ольги, Антонина, проживает в стране-агрессоре.

Кроме того, Наталья выражала недовольство из-за активности Ольги в социальных сетях. Ольга объясняет свою деятельность желанием популяризировать свои театральные спектакли и советует Наталье быть более современной.



Ольга и Наталья Сумские / Фото из сети

Конфликт еще больше обострился, когда племянник Ольги публично осудил ее дочь за ее позицию, и Ольга ответила на это резко.

Недавно Ольга Сумская выразила желание восстановить контакт с родными и наладить отношения. Однако, она заявила, что не чувствует взаимного желания от Натальи к примирению.