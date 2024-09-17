Найболючішим аспектом в особистому житті Наталії є конфлікт із рідною сестрою Ольгою Сумською. У нашому матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся, де зараз перебуває Наталія та чи вдалося родині помиритися після численних суперечок.

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Де зараз Наталія Сумська

Зараз Наталія Сумська активно продовжує свою акторську кар'єру. Акторка відзначає, що найбільшим щастям для неї є можливість бачити військових серед глядачів у залі, що додає їй особливого натхнення і мотивації. Наталія також неодноразово говорила про важливість використання української мови в повсякденному житті.

Я кожного дня ходжу до театру повз гімназію №117 імені Лесі Українки й чую, як там на шкільному подвір'ї, гуляючи, жартуючи один з одним, дітки говорять рідною українською мовою – це для мене подія, яка дає настрій і наснагу на довготривалий час,

– зазначає вона.

Конфлікт Наталії Сумської з сестрою: що відомо

Між Наталією та Ольгою Сумською досі панують дуже напружені стосунки. Раніше розрив між сестрами спричинявся різними політичними поглядами: Наталія була обурена тим, що старша донька Ольги, Антоніна, проживає в країні-агресорці.

Окрім того, Наталія висловлювала невдоволення через активність Ольги в соціальних мережах. Ольга пояснює свою діяльність бажанням популяризувати свої театральні вистави й радить Наталії бути сучаснішою.



Ольга та Наталія Сумські / Фото з мережі

Конфлікт ще більше загострився, коли племінник Ольги публічно засудив її доньку за її позицію, і Ольга відповіла на це різко.

Нещодавно Ольга Сумська висловила бажання відновити контакт з рідними та налагодити стосунки. Проте, вона заявила, що не відчуває взаємного бажання від Наталії до примирення.