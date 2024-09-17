Ці знаменитості на власному прикладі показують, що любов, підтримка і турбота не обов'язково повинні йти від біологічних зв'язків. У День всиновлення дітей Кіно 24 вирішили привернути увагу до важливої теми, склавши перелік знаменитостей, які зробили благородний вибір і всиновили дітей.

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Шерон Стоун

Під час свого шлюбу з журналістом Філом Бронштейном, Шерон Стоун пережила не одне переривання вагітності. Остання втрата стала особливо болісною для акторки, але вона вирішила не зупинятися на шляху до материнства. Після цього важкого випробування Шерон ухвалила рішення усиновити дитину. Першим, кого вони з Філом прийняли до своєї родини, став хлопчик Роан. З часом вона усиновила ще двох хлопчиків – Куїна та Лерда.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Анджеліна Джолі та Бред Пітт стали однією з найвідоміших голлівудських пар, не лише завдяки своїй успішній кар’єрі, але й через зворушливу історію створення великої родини. Разом вони виховували шістьох дітей, з яких троє були біологічними, а троє – усиновленими. Це була дівчинка Захара та хлопчики Меддокс і Пакс.

Шарліз Терон

На початку 2012 року знаменита акторка Шарліз Терон здійснила важливий крок у своєму житті — вона усиновила малюка, якого назвала Джексоном.

Це рішення стало для неї свідомим і важливим вибором після певних життєвих обставин. До цього Шарліз мала тривалий роман з актором Стюартом Таунсендом, який тривав близько дев'яти років. Попри їхні серйозні стосунки, пара так і не змогла завести власних дітей, що, ймовірно, стало одним із факторів розпаду їхніх відносин.

Після завершення роману Шарліз вирішила, що готова стати матір'ю, але зробила це іншим шляхом – через усиновлення.

Також малюків всиновили відомі світові актори Сандра Буллок та Кетрін Хейгл із чоловіком.

Деякі знаменитості мають можливість народити власних дітей, однак, замість цього, вони свідомо обирають шлях усиновлення, прагнучи подарувати шанс на краще життя тим дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для цих людей важливо не лише створити власну родину, але й допомогти тим, хто найбільше цього потребує.

Інші ж знаменитості зіштовхуються з неможливістю мати біологічних дітей, але це не зупиняє їх на шляху до батьківства. Усиновлення стає для них можливістю здійснити мрію про родину і водночас підтримати тих дітей, яким бракує батьківської любові та підтримки.