Где сейчас и как изменилась Анна Сердюк, сыгравшая Валентину в украинском сериале "Реванш"

Анна Сердюк – это молодая украинская актриса, которая сыграла в сериалах "Цвет страсти", "Справедливость" и других. Однако большую популярность она получила благодаря роли Валентины в фильме "Реванш".

Эта главная роль, которую воплотила Анна, просто влюбила в себя украинских зрителей. В материале Кино 24 покажем, как она сейчас выглядит и чем занимается вне экранов и съемочных площадок.

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Где сейчас и как изменилась Анна Сердюк

Анна Сердюк сыграла роль Валентины в сериале "Реванш", который покорил сердца украинских зрителей. После финала ленты Анна больше не появлялась в кинопроектах, однако активно ведет свой инстаграм, где делится фотографиями со съемок и других публичных событий.

"Реванш": смотрите онлайн 1 эпизод ленты

Кроме того, она занимает четкую проукраинскую позицию: организует сборы для украинских бойцов и использует свою медийность для поддержки Вооруженных сил Украины.

Поклонники Анны надеются увидеть ее еще во многих проектах, ведь после выхода "Реванша" она покорила сердца всех поклонников кино.

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