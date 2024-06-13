Где сейчас актер Дмитрий Сарансков, который попал в скандал из-за дипфейка в сериале

Украинский актер и режиссер Дмитрий Сарансков имеет большую фильмографию и большой опыт. Он жестко осудил россиян в начале полномасштабной войны, но сейчас живет за границей.

В материале Кино 24 читайте о деятельности Дмитрия Саранскова, который является звездой сериала "Участковый с ДВРЗ". И как завершился громкий скандал вокруг сериала СТБ с российским актером.

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Где сейчас Дмитрий Сарансков

Сейчас Дмитрий Сарансков проживает в Ирландии, о чем свидетельствует ряд его последних сообщений. Например, актер показывал, как в городе Корк отпраздновали День святого Патрика.

Последние сообщения Дмитрия в инстаграме опубликованы в основном на английском языке. Это размышления о спорте, мотивации и достижении цели. Он учится и совершенствует свои умения.

Дмитрий Сарансков также показывает свою жену. Семья для актера очень важна в жизни.

В начале полномасштабной войны Дмитрий Сарансков вспомнил, как незадолго до ее начала думал о том, почему в Украине продолжают утверждать российских актеров. Он подчеркнул, что война многое изменит и уже разрушает стереотипы о россиянах.

Я всегда знал, но теперь понимаю, почему россиян ненавидит весь мир. Я понимаю почему они сами себя ненавидят. Я понимаю, почему никогда россияне не будут жить уютно и красиво! Они ненавидят все! Ненависть – это их основная движущая сила. Ненависть, заполняющая все клетки мозга, к красоте, чистоте, добру и жизни как таковой. Нет и не будет им прощения! Диалога с ними быть не может!

– подчеркивал артист.

Также Дмитрий Сарансков призвал не работать с врагом, а еще перешел на украинский язык.

"В моем окружении есть люди, которые сознательно и уже достаточно давно начали разговаривать в гражданской жизни на украинском языке, хотя родной у них был русский. Я всегда считал, что это личный выбор каждого, но сегодня все изменилось. Изменилось настолько, что я сам выбрал для себя украинский язык как язык взаимодействия с обществом. Это мой сознательный выбор! Это мои чувства к моей стране и людям!" – писал актер.

Скандал вокруг сериала и дипфейка

27 марта 2023 года на экранах СТБ должен был появиться новый сериал "Последнее письмо любимого". Однако в нем еще снимался российский актер Прохор Дубравин. Авторы решили заменить его лицо с технологией дипфейк, заменив его на Дмитрия Саранскова.

Об этой договоренности не должны были узнать, ведь озвучивал персонажа еще другой украинский актер. Авторы сериала надеялись избежать скандала, но ситуация все равно получила огласку. Пришлось прокомментировать ситуацию и самому Саранскову.

Первое: "Почему молчит Дмитрий Сарансков?". Я молчу, потому что в этом случае есть такое юридическое основание, как NDA. Можете загуглить и почитать, что бывает за его нарушение. И второй вопрос: "Как я на это согласился?". А согласился я на это потому, что мне обещали, что мое участие в этом поможет избавиться от российского актера в украинском сериале,

– говорил актер.

Его ответ тоже удовлетворил не всех, к тому же Дмитрий удалил сообщение. Учитывая это и бурные обсуждения и критику канал СТБ отложил премьеру сериала.