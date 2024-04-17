Несмотря на буллинг, не потеряла веры в людей: где сейчас самая молодая актриса Украины Ефросинья Мельник

Девочку знают под ее телевизионным псевдонимом Фрося. Будущая актриса родилась в обычной семье, где ее мать работала бухгалтером, а отец – массажистом. Но уже в четыре года Фрося начала приобретать популярность.

Девочка поражала своим профессионализмом и сознанием с ранних лет, а большая война и проблемы в школе заставили Фросю повзрослеть еще быстрее. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Ефросиния Мельник, чем занимается и планирует ли продолжать карьеру актрисы.

Рекомендуем Украинское спортивное кино: 3 фильма, которые запечатлеются в вашей памяти

Где сейчас Ефросинья Мельник

Хотя еще очень молодая, но уже очень мудрая, девочка Фрося продолжает работать и жить в Украине. Она умело балансирует между школьными занятиями и работой на телеканале 1+1, где ведет программу "Погода в Украине и мире от Фроси".

Кроме этого, Ефросиния продолжает сниматься в фильмах. Одним из ее последних проектов является сериал "Круг заблуждения", где она сыграла рядом со взрослыми и опытными украинскими актерами.

Девочка признается, несмотря на все трудности она хочет продолжать развивать себя в киноиндустрии.

Конечно, я не буду ставить на этом крест, когда вырасту. Также хотела бы попробовать другие профессии в кино, например, продюсерство или режиссерство. У меня есть еще интересы: играю на фортепиано, рисую, пишу произведения,

– рассказала Фрося.

Правда, трудностей в жизни совсем юной актрисы уже немало. Несмотря на юный возраст, Фрося стремится обратить внимание к проблеме буллинга в школе, чтобы защитить тех, кто может бояться рассказать о травле со стороны своих сверстников.

Эта цель возникла у нее после того, как сама девочка лично столкнулась с такой проблемой в школе. 10-летняя Фрося подверглась унижению, а однажды ее едва не избили.

Но несмотря на это Ефросиния не теряет своей человечности и продолжает верить в добрых людей. Она работает на благо Украины и поддерживает украинцев поэзией в своих соцсетях.

Фильмография Ефросинии Мельник