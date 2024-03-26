Уехала из-за войны и защитила "хороших россиян": где сейчас и как живет актриса Екатерина Кистень

Екатерина Кистень – известная украинская актриса театра и кино и телеведущая. На ее счету сотни фильмов и сериалов, ролей и кастингов. Екатерина может сыграть совершенно разных персонажей, поэтому никогда не является скучной для зрителя.

Ее карьера могла бы и дальше стремительно развиваться, если бы не большая война, которая разрушила мечты и планы многих. Актрисе пришлось уехать из страны и искать себя в чужом городе.

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Где сейчас Екатерина Кистень

Украинская актриса Екатерина Кистень более двух лет проживает в Швеции, куда она переехала из-за большого вторжения России в Украину. Звезда сериала "Когда мы дома" поселилась в Стокгольме, где большое количество россиян.

Проживая там, Кистень рассказывала, что уважает тех российских коллег, которые покинули свою страну и выражают четкую позицию относительно войны. В то же время она осуждает тех, кто остался в стране оккупанта.

Они страдают больше, чем мы здесь (в Швеции – Кино 24), потому что это их касается больше, чем кого-либо. Они все несут за это внутреннюю ответственность. Они все включились в работу гуманитарную. Я просто постоянно вижу эти глаза, и я не могу этому человеку сказать: "Эй ты, русский". Я на таком уровне не могу, человеческом,

– сказала Екатерина.

Этим она несколько возмутила своих сторонников, однако есть и те, которые поблагодарили Екатерину за ее откровенность.

Тем не менее, просмотрев социальные сети известной актрисы, можно понять, что ее позиция относительно войны является выразительной. Даже за пределами страны она активно поддерживает связь с Украиной, публикуя сведения о собрании и призывая к единству и смелости.

Екатерина Кистень сделала много для украинских детей, которые оказались в Стокгольме в роли беженцев, оказывая им поддержку и помогая людям, которые находились в трудной ситуации. Кроме того, она активно продвигала правду такой, какой она есть, а не только так, как показывают по телевидению за рубежом.

Даже в новых условиях Екатерина нашла возможность продолжать свою карьеру. В частности, сейчас Кистень часто играет голые в спектаклях, а совсем скоро на экраны выйдет лента, в которой она снялась "Оставайся онлайн".

Еще на этапе начала большой войны она снялась в сериале, где исполнила эпизодическую роль матери оккупанта. Екатерина признает, морально это было крайне трудно, кроме того, это был совершенно новый опыт работы за рубежом, но гордится тем, что смогла справиться и с этим испытанием.

Ленты, в которых снялась Екатерина Кистень

Актриса снялась в большом количестве украинских фильмов и сериалов. Вот список лент, которые стоит посмотреть:

"Моя любимая Страшко"

"Родня"

"Оставайся онлайн"

"Тайна Марии"

"На линии жизни" и другие.

Все чаще Екатерину можно увидеть, в частности, на сцене театра. Но, надеемся, совсем скоро актриса снова появится на украинских экранах.