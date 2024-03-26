Її кар'єра могла б і далі стрімко розвиватись, якби не велика війна, яка зруйнувала мрії та плани багатьох. Акторці довелось виїхати з країни й шукати себе у чужому місті.
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Де зараз Катерина Кістень
Українська акторка Катерина Кістень понад два роки проживає у Швеції, куди вона переїхала через велике вторгнення Росії в Україну. Зірка серіалу "Коли ми вдома" оселилася у Стокгольмі, де велика кількість росіян.
Проживаючи там, Кістень розповідала, що поважає тих російських колег, які залишили свою країну та висловлюють чітку позицію стосовно війни. Водночас вона засуджує тих, хто залишився у країні окупанта.
Вони страждають більше, ніж ми тут (у Швеції – Кіно 24), тому що це їх стосується більше, ніж будь-кого. Вони всі несуть за це внутрішню відповідальність. Вони всі включилися в роботу гуманітарну. Я просто постійно бачу ці очі, і я не можу цій людині сказати: "Гей ти, руський". Я на такому рівні не можу, людському,
– сказала Катерина.
Цим вона дещо обурила своїх прихильників, однак є і ті, які подякували Катерині за її відвертість.
А проте, переглянувши соціальні мережі відомої акторки, можна зрозуміти, що її позиція стосовно війни є виразною. Навіть за межами країни вона активно підтримує зв'язок з Україною, публікуючи відомості про збори та закликаючи до єдності й сміливості.
Катерина Кістень зробила багато для українських дітей, які опинилися в Стокгольмі в ролі біженців, надаючи їм підтримку та допомагаючи людям, які перебували у скрутній ситуації. Крім того, вона активно просувала правду такою, якою вона є, а не лише так, як показують по телебаченню за кордоном.
Навіть у нових умовах Катерина знайшла можливість продовжувати свою кар'єру. Зокрема, зараз Кістень часто грає голі у виставах, а зовсім скоро на екрани вийде стрічка, у якій вона знялась "Лишайся онлайн".
Ще на етапі початку великої війни вона знялась у серіалі, де виконала епізодичну роль матері окупанта. Катерина визнає, морально це було вкрай важко, окрім того, це був абсолютно новий досвід роботи за кордоном, але пишається тим, що змогла справитися і з цим випробуванням.
Стрічки, у яких знялась Катерина Кістень
Акторка знялась у великій кількості українських фільмів та серіалів. Ось список стрічок, які варто подивитись:
- "Моя улюблена Страшко"
- "Рідня"
- "Лишайся онлайн"
- "Таємниця Марії"
- "На лінії життя" та інші.
Дедалі частіше Катерину можна побачити, зокрема, на сцені театру. Але, сподіваємось, зовсім скоро акторка знову з'явиться на українських екранах.