В 2021 году состоялась премьера костюмированной драмы "Кофе с кардамоном", в котором актриса сыграла роль Анны. В материале Кино 24 узнайте, как сейчас выглядит и живет Елена Лавренюк.

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Где сейчас Елена Лавренюк

Елена – мама двоих детей и актриса. Сейчас она активно играет в театре и путешествует. Судя по ее соцсетям, Елена недавно путешествовала по Америке. Она активно популяризирует правду о российской агрессии, привлекая внимание к этой теме своей зарубежной аудитории.

Также Елена играет в спектакле "Эгоистки". Актриса говорит, что этот спектакль отвлекает от настоящего. Несмотря на то, что это комедия, и на первый взгляд кажется легким жанром, на самом деле в ней заложено много глубоких смыслов, которые надо уметь увидеть. К тому же спектакль очень женственный, с прекрасным музыкальным сопровождением и отличной актерской игрой.

Елена Лавренюк в сериале "Кофе с кардамоном"

Сериал снят по мотивам известного романа Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Это трогательная история о запретной любви молодой украинки к значительно старшему женатому польскому шляхтичу. События разворачиваются во Львове в XIX веке.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер ленты "Кофе с кардамоном" заметила, что в сериале главная героиня, роль которой сыграла Елена, не предстает в образе жертвы, а как самодостаточная личность, которая уважает себя. В ленте вы увидите невероятные наряды и волшебные образы героев, ведь художником по костюмам стал Дмитрий Курята, который разрабатывал наряды для героев сериала "Крепостная".