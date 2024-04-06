В материале Кино 24 узнавайте о том, чем занимается Евгений Ламах сейчас. И как изменилась его жизнь во время полномасштабной войны.

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Где сейчас Евгений Ламах

С начала российского вторжения Евгений Ламах занялся волонтерской деятельностью. Он ездил по городам и селам Украины, выступал, показывал фильмы с другими актерами, таким образом собирал средства на армию. Впоследствии его ресурсов стало меньше, поэтому Евгений продолжил волонтерить уже в Киеве.

Хотя Евгений Ламах родился в основном украиноязычной семье, в первые недели войны у него произошла переоценка ценностей. Особенно, когда он слышал рассказы военных. Сейчас в ВСУ служит его двоюродный брат.

Он откровенно рассказывает мне, где был, что произошло, какие снаряды возле него разрывались. Думаю, очень важно, чтобы люди в тылу знали, что происходит на передовой, как военные рискуют ради нас,

– поделился актер.

К актерству Евгений Ламах вернулся весной 2023 года, когда записал самопробы в сериал "Одна семья. Свадьба". Съемки проходили не только в Киеве, но и в Ирпене, Гостомеле.

"Когда я приехал в Ирпень и увидел разбитый Дом культуры, внутри была пустота. Возможно, потому что я много выплакался, выкричался до этого... Люди, к сожалению, быстро все забывают, чувства и эмоции со временем притупляются. Поэтому так важно сегодня снимать кино", – говорил актер.

Также Евгений Ламах снялся в четырехсерийном приключенческом сериале "Друзья". Для него это история об ответственности и ценности.

Личная жизнь актера

Уже во время войны Евгений Ламах познакомился с Полиной. Они не женаты, но мечтают о совместном будущем в Украине.

С Полиной мы познакомились на съемках "Мирного", сошлись уже во время полномасштабной войны. Она училась на курсе у Ахтема Сеитаблаева, сейчас работает как режиссер, актриса, помощница линейного продюсера. Полина очень умная девушка и, если видит какую-то возможность развития, хватается за нее,

– рассказал актер.



Евгений Ламах с любимой / Фото УНИАН

Что известно об артисте

Евгений Ламах родился в городе Лебедин, но его детство прошло в Сумах. Там он учился и получил первый актерский опыт. Это был музыкальный спектакль "Король Дроздоборид" в музыкальном кружке. После школы учился в КНУКиИ на театральной кафедре. Дебют Евгения Ламаха как актера состоялась в телесериале "Команда".

В 2017 году сайт ZN.UA назвал Евгения одним из самых перспективных молодых актеров Украинского кино.