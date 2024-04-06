У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про те, чим займається Євген Ламах зараз. Та як змінилось його життя під час повномасштабної війни.

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Де зараз Євген Ламах

З початку російського вторгнення Євгеній Ламах зайнявся волонтерською діяльністю. Він їздив містами та селами України, виступав, показував фільми з іншими акторами, таким чином збирав кошти на армію. Згодом його ресурсів поменшало, тому Євген продовжив волонтерити вже у Києві.

Хоч Євген Ламах народився у здебільшого україномовній родині, в перші тижні війни у нього відбулась переоцінка цінностей. Особливо, коли він чув розповіді військових. Зараз у ЗСУ служить його двоюрідний брат.

Він відверто розповідає мені, де був, що сталося, які снаряди біля нього розривалися. Думаю, дуже важливо, аби люди в тилу знали, що відбувається на передовій, як військові ризикують заради нас,

– поділився актор.

До акторства Євген Ламах повернувся навесні 2023 року, коли записав самопроби у серіал "Одна родина. Весілля". Знімання відбувалися не лише у Києві, але й в Ірпені, Гостомелі.

"Коли я приїхав до Ірпеня і побачив розтрощений Будинок культури, всередині була порожнеча. Можливо, тому що я багато виплакався, викричався до цього... Люди, на жаль, швидко все забувають, почуття та емоції з часом притуплюються. Через це так важливо сьогодні знімати кіно", – казав актор.

Також Євген Ламах знявся у чотирисерійному пригодницькому серіалі "Друзі". Для нього це історія про відповідальність та цінності.

Особисте життя актора

Вже під час війни Євген Ламах познайомився з Поліною. Вони не одружені, але мріють про спільне майбутнє в Україні.

З Поліною ми познайомилися на зйомках "Мирного", зійшлися вже під час повномасштабної війни. Вона вчилась на курсі у Ахтема Сеітаблаєва, зараз працює як режисер, акторка, помічниця лінійного продюсера. Поліна дуже розумна дівчина і, якщо бачить якусь можливість розвитку, хапається за неї,

– розповів актор.



Євген Ламах з коханою / Фото УНІАН

Що відомо про артиста

Євген Ламах народився у місті Лебедин, але його дитинство пройшло в Сумах. Там він навчався та отримав перший акторський досвід. Це була музична вистава "Король Дроздоборід" у музичному гуртку. Після школи навчався у КНУКіМ на театральній кафедрі. Дебют Євгена Ламаха як актора відбулась у телесеріалі "Команда".

У 2017 році сайт ZN.UA назвав Євгена одним з найперспективніших молодих акторів Українського кіно.