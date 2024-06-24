Зарабатывал с 4 лет: как изменился Евгений Лебедин, который стал звездой экранов с раннего детства

Евгений Лебедин – победитель детского талант-шоу "Маленькие гиганты". Еще маленьким мальчиком он начал сниматься в фильмах наряду со взрослыми актерами.

В возрасте всего четырех лет Евгений заработал свои первые деньги, демонстрируя свой талант и способности. Сейчас парню уже 16 лет. В материале Кино 24 узнайте, как изменился Евгений и чем занимается.

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Евгений Лебедин – один из лучших актеров-детей Украины: как он изменился

Актером он стал совершенно случайно. Маленький Женя Лебедин, которого полюбила вся страна, сейчас уже подросток.

Известно, что его тетя отправила его снимки в агентство. Она считала, что у мальчика очень милая внешность, подходящая для съемок в рекламе.



Евгений Лебедин / Фото из сети

Впоследствии его заметили режиссеры и продюсеры, и уже в пять лет он получил свою первую роль в фильме. Женя вспоминает, что даже в таком юном возрасте он уже чувствовал, что актерство – это его настоящее призвание.

Где сейчас Евгений Лебедин

Сегодня Евгению уже 16 лет, он родился в 2007 году. В своем активе имеет 32 работы в различных проектах, в частности роли в фильмах: "Захар Беркут", "Птичка в клетке", "Любить и верить", "Папа Дэн" и многих других. В 2015 году он стал победителем шоу "Маленькие гиганты".



Евгений Лебедин / Фото 1+1

Он рассказывает, что после этого начал получать много внимания. В школе даже развешивали его плакаты. Однако Евгений признается, что старается избегать чрезмерного внимания.

Кроме актерства, Женя Лебедин также занимается спортом. Он объясняет, что делает это не для конкуренции или побед, а для собственной дисциплины.