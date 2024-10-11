Сергей Стрельников снялся в более 50 фильмах и сериалах, и на этом его актерская карьера не останавливается. Кино 24 расскажет, где он сейчас и в каких лентах можно увидеть звезду фильма "Довбуш".

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Где сейчас Сергей Стрельников

Уже с понедельника, 14 октября, Сергея Стрельникова можно будет увидеть в телесериале "Врач по призванию". В нем главная роль досталась не только звезде "Довбуша", но и его жене – Виктории Литвиненко. Это впервые за семь лет отношений и свою карьеру они сыграют супружескую пару на экране.

Заметим, сериал расскажет о враче-реаниматологе Марине, которая оказывается на грани развода с Андреем после его измены. Она планирует бросить все и уехать в Польшу. Но когда начинается полномасштабная война, Марина остается в родной больнице.

"Врач по призванию": смотрите анонс онлайн

Интересно, что как Сергей, так и его жена, не любят популярность и узнаваемость. Своей первой совместной фотосессией они поделились лишь недавно для издания Viva!.

Я очень своеобразно отношусь к популярности. Я считаю ее бременем. Не в этом сущность профессии актера. Меня очень тяготит популярность и узнаваемость. Когда меня спрашивают на улице: "Это вы?", я говорю: "Нет, не я". Потому что те, кто ко мне подошел, они знают, кто я, а я не знаю, кто они, и мне от этого некомфортно. Я люблю жить свою простую жизнь. Я никогда не был звездой и не хочу, чтобы меня так называли. Я не селебрити,

– делился Стрельников.



Сергей Стрельников с женой и сыном / Фото Viva!

Кроме того, Сергей Стрельников появился в увлекательном сериале "Зов любви". А еще сыграл одну из центральных ролей в сериале "Вскрытие покажет 4" – его персонаж непростой и интересный.

Сергей Стрельников был известным актером в России

Актер не скрывает, что в 2014 году его карьера была на пике популярности в России: его приглашали на главные роли в фильмах и сериалах. Но после 2014 года актер понял, что время закрывать контракты и возвращаться в Украину. Из-за такой перезагрузки он привык к тому, что в жизни могут происходить кардинальные изменения.

Сейчас актер присоединяется к волонтерскому движению, организует сборы, собирает средства на машины и отвозит их защитниками.

"По моему мнению, настоящие герои сейчас – ребята на фронте, а не те, что на экране", – рассказывал Сергей Стрельников для Кино 24.