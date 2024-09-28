Ирина Мак стала звездой фильмов Олега Сенцова "Номера" и "Носорог", а еще получила любовь публики после роли Кайдашихи в сериале "Поймать Кайдаша". В материале Кино 24 читайте, чем актриса занимается сейчас.

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Где сейчас Ирина Мак

Актриса редко рассказывает о своей жизни в соцсетях. Но она продолжает играть в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В частности, играет роль Анны в спектакле "Отец".

Ирина Мак / Фото Театра на левом берегу

В январе 2023 года Ирина Мак делилась, что короткометражная комедия "ГКЧП" Аркадия Непиталюка вышла на Takflix. Сюжет разворачивается в 1991 году в детско-юношеском лагере возле Запорожья. Там 14-летний Андрей похитил подарки для девушки Иры. Воспитатель Тарас безответно влюблен в директора Галину. Тем временем становится известно, что в Москве митинги, а по телевизору идет "Лебединое озеро".

Также Ирина Мак сыграла одну из главных ролей сериала "Я – Надежда" о 22-летней фельдшере, которая остается в Харькове в начале полномасштабной войны. Актриса сыграла маму главной героини.

"Моя героиня обычная и одновременно необычная женщина. Она нежная, любящая мать, но в экстремальных ситуациях может быть жесткой. Знает, что делать и берет все в свои руки", – рассказывала Ирина Мак 24 Каналу.

"Я – Надежда": смотрите трейлер онлайн

Позиция Ирины Мак

Ирина Мак подчеркивает, что запрет на съемки российских актеров в Украине должен действовать постоянно.

"Меня ужасно бесило примирение после 2014 года. Когда в какой-то момент россиян здесь не стало, а потом они начали ехать в Украину "пачками", снова сниматься в главных ролях. Они – звезды, а мы – второстепенные. Их условия труда и наши – были небом и землей. Это должно быть закончено. Это наша Страна, и у нас огромное количество роскошных актеров. Мы способны делать качественное украинское кино! И об этом мир уже знает!" – говорила актриса.